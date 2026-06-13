Paris Sportifs : La France championne du monde, vous gagnez 360 euros

La Coupe du monde est lancée et l'équipe de France va tout faire pour aller chercher le titre suprême et apporter une troisième étoile au maillot.

C’est parti pour la Coupe du monde de football. Un rendez-vous très attendu qui permettra de savoir qui est la meilleure nation au monde. Vainqueur en 2018, finaliste en 2022, la France est l’une des favorites pour la victoire finale. Pour sa dernière compétition, Didier Deschamps voudra parti en beauté histoire de se forger l’un des plus beaux palmarès de l’histoire, joueur et entraineur confondu.

Pour cela, la France va devoir aller au bout, et prendre sa revanche sur le Mondial au Qatar. De nombreux pays peuvent espérer soulever le trophée en juillet, comme l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre, le Portugal ou le Brésil. Mais miser sur les Bleus peut vous rapporter très gros, et cela sans prendre le moins risque pour votre portefeuille grâce à notre partenariat avec Winamax pour cette Coupe du monde. Si vous voulez découvrir le monde des paris sportifs sans risque de perdre un euro, cette offre est pour vous.

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L'Espagne et la France en favoris

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Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash. A noter que l'Espagne est côtée à 5,50, l'Angleterre à 8,50 et le Portugal de CR7 à 9,50 soit juste devant l'Argentine à 10. A vous de jouer désormais.

Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».