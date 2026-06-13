Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Mondial 202613 juin , 7:05
parAlexis Rose
2
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Programme de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :
Jeudi 11 juin
21h00 : Mexique - Afrique du Sud 2-0
Vendredi 12 juin
4h00 : Corée du Sud - République Tchèque 2-1
21h00 : Canada - Bosnie-Herzégovine 1-1
Samedi 13 juin
3h00 : Etats-Unis - Paraguay 4-1
21h00 : Qatar - Suisse (sur M6 et beIN Sports)
Dimanche 14 juin
0h00 : Brésil - Maroc (sur M6 et beIN Sports)
3h00 : Haïti - Écosse (sur beIN Sports)
6h00 : Australie - Turquie (sur beIN Sports)
19h00 : Allemagne - Curaçao (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Pays-Bas - Japon (sur M6 et beIN Sports)
Lundi 15 juin
1h00 : Côte d’Ivoire - Équateur (sur beIN Sports)
4h00 : Suède - Tunisie (sur beIN Sports)
18h00 : Espagne - Cap-Vert (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Belgique - Égypte (sur M6 et beIN Sports)
Mardi 16 juin
0h00 : Arabie Saoudite - Uruguay (sur M6 et beIN Sports)
3h00 : Iran - Nouvelle-Zélande (sur beIN Sports)
21h00 : FRANCE - Sénégal (sur M6 et beIN Sports)
Mercredi 17 juin
0h00 : Irak - Norvège (sur M6 et beIN Sports)
3h : Argentine - Algérie (sur beIN Sports)
6h00 : Autriche - Jordanie (sur beIN Sports)
19h00 : Portugal - RD Congo (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Angleterre - Croatie (sur M6 et beIN Sports)
Jeudi 18 juin
1h00 : Ghana - Panama (sur beIN Sports)
4h00 : Ouzbékistan - Colombie (sur beIN Sports)
18h00 : République Tchèque - Afrique du Sud (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Suisse - Bosnie-Herzégovine (sur M6 et beIN Sports)
Vendredi 19 juin
0h00 : Canada - Qatar (sur beIN Sports)
3h00 : Mexique - Corée du Sud (sur beIN Sports)
21h00 : Etats-Unis - Australie (sur M6 et beIN Sports)
Samedi 20 juin
0h00 : Écosse - Maroc (sur M6 et beIN Sports)
2h30 : Brésil - Haïti (sur M6 et beIN Sports)
6h00 : Turquie - Paraguay (sur beIN Sports)
19h00 : Pays-Bas - Suède (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Allemagne - Côte d’Ivoire (sur M6 et beIN Sports)
Dimanche 21 juin
2h00 : Équateur - Curaçao (sur beIN Sports)
6h00 : Tunisie - Japon (sur beIN Sports)
18h00 : Espagne - Arabie Saoudite (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Belgique - Iran (sur M6 et beIN Sports)
Lundi 22 juin
0h00 : Uruguay - Cap-Vert (sur beIN Sports)
3h00 : Nouvelle-Zélande - Égypte (sur beIN Sports)
19h00 : Argentine - Autriche (sur M6 et beIN Sports)
23h00 : FRANCE - Irak (sur M6 et beIN Sports)
Mardi 23 juin
2h00 : Norvège - Sénégal (sur beIN Sports)
5h00 : Jordanie - Algérie (sur beIN Sports)
19h00 : Portugal - Ouzbékistan (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Angleterre - Ghana (sur M6 et beIN Sports)
Mercredi 24 juin
1h00 : Panama - Croatie (sur beIN Sports)
4h00 : Colombie - RD Congo (sur beIN Sports)
21h00 : Suisse - Canada (sur M6 et beIN Sports)
Bosnie Herzégovine - Qatar (sur beIN Sports)
Jeudi 25 juin
0h00 : Écosse - Brésil (sur M6 et beIN Sports)
Maroc - Haïti (sur beIN Sports)
3h00 : République Tchèque - Mexique (sur beIN Sports)
Afrique du Sud - Corée du Sud (sur beIN Sports)
22h00 : Equateur - Allemagne (sur M6 et beIN Sports)
Curaçao - Côte d'Ivoire (sur beIN Sports)
Vendredi 26 juin
1h00 : Tunisie - Pays-Bas (sur M6 et beIN Sports)
Japon - Suède (sur beIN Sports)
4h00 : Turquie - Etats-Unis (sur beIN Sports)
Paraguay - Australie (sur beIN Sports)
21h00 : Norvège - FRANCE (sur M6 et beIN Sports)
Sénégal - Irak (sur beIN Sports)
Samedi 27 juin
2h00 : Uruguay - Espagne (sur M6 et beIN Sports)
Cap-Vert - Arabie Saoudite (sur beIN Sports)
5h00 : Nouvelle-Zélande - Belgique (sur beIN Sports)
Egypte - Iran (sur beIN Sports)
23h00 : Panama - Angleterre (sur M6 et beIN Sports)
Croatie - Ghana (sur beIN Sports)
Dimanche 28 juin
1h30 : RD Congo - Ouzbékistan (sur beIN Sports)
Colombie - Portugal (sur M6 et beIN Sports)
4h00 : Jordanie - Argentine (sur beIN Sports)
Algérie - Autriche (sur beIN Sports)
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
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00000000
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13
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14
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Monaco
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