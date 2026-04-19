ASSE : Saint-Etienne a fait une bourde, il le sait

L’AS Saint-Étienne s’est raté ce samedi à Bastia dans le
cadre de la 31e journée de Ligue 2. Le club du Forez est désormais rattrapé par
Le Mans troisième. Avant un choc contre Troyes la semaine prochaine, l’ASSE le
sait, l’erreur est interdite.
Philippe Montanier avait prévenu. Le technicien de l’AS
Saint-Etienne ne voulait pas évoquer le choc face à l’ESTAC avant ce
déplacement périlleux à Bastia. Et bien les Verts ont broyé du noir sur l’île
de beauté ce samedi soir. Battu (2-0) par la lanterne rouge, l’ASSE
voit
désormais le titre s’éloigner, mais également Le Mans revenir dans la course.
Les deux formations sont à égalité de points alors qu’il ne reste que trois
journées à disputer. Désormais Philippe Montanier va devoir trouver les mots pour
relancer son équipe après sa première défaite depuis sa nomination sur le banc.
Saint-Etienne passe à côté
Mais au sein de son effectif, certains éléments sont conscients
que le joker de cette fin de saison a été grillé ce samedi soir. En zone mixte
Mickael Nadé n’a pas tourné autour du pot après la rencontre : « On
savait et on a quand même été surpris. Il nous reste la semaine prochaine pour
montrer ce qu'on vaut vraiment. Après ce qui est fait est fait. Il faut surtout
vite se remettre la tête à l'endroit, il reste trois matchs. Trois matchs très
importants et on va tout faire pour aller chercher notre objectif, » explique-t-il
dans un premier temps au micro d’ICI Loire Saint-Etienne.
Le défenseur central
connaît les difficultés à l’extérieur de son équipe, troisième formation de
Ligue 2 hors de ses bases. « À la maison, on est extraordinaire. Et à l'extérieur,
on est un peu timide. Mais voilà comme j'ai dit, il nous reste trois matchs. Et
un seul à l'extérieur. Ça y est, on doit plus faire des erreurs comme ça. On
sait qu'on est à égalité avec Le Mans désormais. On sait qu'on a grillé notre
joker ce soir. À nous de faire preuve de maturité, et de tout gagner tout
simplement, » conclut-il. Désormais Saint-Etienne va devoir retrouver
sa marche en avant pour la réception de Troyes, samedi.