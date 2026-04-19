ICONSPORT_362532_0125

ASSE : Saint-Etienne a fait une bourde, il le sait

ASSE19 avr. , 18:30
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Étienne s’est raté ce samedi à Bastia dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Le club du Forez est désormais rattrapé par Le Mans troisième. Avant un choc contre Troyes la semaine prochaine, l’ASSE le sait, l’erreur est interdite.
Philippe Montanier avait prévenu. Le technicien de l’AS Saint-Etienne ne voulait pas évoquer le choc face à l’ESTAC avant ce déplacement périlleux à Bastia. Et bien les Verts ont broyé du noir sur l’île de beauté ce samedi soir. Battu (2-0) par la lanterne rouge, l’ASSE voit désormais le titre s’éloigner, mais également Le Mans revenir dans la course. Les deux formations sont à égalité de points alors qu’il ne reste que trois journées à disputer. Désormais Philippe Montanier va devoir trouver les mots pour relancer son équipe après sa première défaite depuis sa nomination sur le banc.

Saint-Etienne passe à côté

Mais au sein de son effectif, certains éléments sont conscients que le joker de cette fin de saison a été grillé ce samedi soir. En zone mixte Mickael Nadé n’a pas tourné autour du pot après la rencontre : « On savait et on a quand même été surpris. Il nous reste la semaine prochaine pour montrer ce qu'on vaut vraiment. Après ce qui est fait est fait. Il faut surtout vite se remettre la tête à l'endroit, il reste trois matchs. Trois matchs très importants et on va tout faire pour aller chercher notre objectif, » explique-t-il dans un premier temps au micro d’ICI Loire Saint-Etienne.
Le défenseur central connaît les difficultés à l’extérieur de son équipe, troisième formation de Ligue 2 hors de ses bases. « À la maison, on est extraordinaire. Et à l'extérieur, on est un peu timide. Mais voilà comme j'ai dit, il nous reste trois matchs. Et un seul à l'extérieur. Ça y est, on doit plus faire des erreurs comme ça. On sait qu'on est à égalité avec Le Mans désormais. On sait qu'on a grillé notre joker ce soir. À nous de faire preuve de maturité, et de tout gagner tout simplement, » conclut-il. Désormais Saint-Etienne va devoir retrouver sa marche en avant pour la réception de Troyes, samedi.

Lire aussi

ASSE : Un joueur pointé du doigt par tout le mondeASSE : Un joueur pointé du doigt par tout le monde
Articles Recommandés
ICONSPORT_364593_0027
LOSC

Lille : Olivier Giroud n'a strictement aucun doute

ICONSPORT_364024_0090
OM

OM : Le complice de Cyril Hanouna a honte

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée

AS Monaco - AJ Auxerre
Ligue 1

L1 : Monaco n'avance plus, Auxerre a des regrets

Fil Info

19 avr. , 18:00
Lille : Olivier Giroud n'a strictement aucun doute
19 avr. , 17:30
OM : Le complice de Cyril Hanouna a honte
19 avr. , 17:04
L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée
19 avr. , 17:02
L1 : Monaco n'avance plus, Auxerre a des regrets
19 avr. , 17:00
PSG : Paris sur une piste totalement choquante
19 avr. , 16:39
Manchester City - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)
19 avr. , 16:30
Strasbourg - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
19 avr. , 16:30
Sportif préféré : Kylian Mbappé n'est pas sur le podium
19 avr. , 16:09
TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Endrick menace le PSG

Au moins il vous fait rire c'est déjà pas mal

OM : Habib Beye en galère, un coach le détruit

Dupraz a tt à fait raison dans ces propos

OM : Giovanni Castaldi dévoile tout

Allo dijaya ???? La faute du budget 🤔

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

Quoi qu'il en coûte !! All in sur Sergio conceicao

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

Mais déjà pourquoi est il venu ?!!!? On savait d'avance que c'était voué à l'échec 😅😂😂😂😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading