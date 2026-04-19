ASSE : Saint-Etienne a fait une bourde, il le sait

L’AS Saint-Étienne s’est raté ce samedi à Bastia dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Le club du Forez est désormais rattrapé par Le Mans troisième. Avant un choc contre Troyes la semaine prochaine, l’ASSE le sait, l’erreur est interdite.

Philippe Montanier avait prévenu. Le technicien de l’AS Saint-Etienne ne voulait pas évoquer le choc face à l’ESTAC avant ce déplacement périlleux à Bastia. Et bien les Verts ont broyé du noir sur l’île de beauté ce samedi soir. Battu (2-0) par la lanterne rouge, l’ ASSE voit désormais le titre s’éloigner, mais également Le Mans revenir dans la course. Les deux formations sont à égalité de points alors qu’il ne reste que trois journées à disputer. Désormais Philippe Montanier va devoir trouver les mots pour relancer son équipe après sa première défaite depuis sa nomination sur le banc.

Saint-Etienne passe à côté

Mais au sein de son effectif, certains éléments sont conscients que le joker de cette fin de saison a été grillé ce samedi soir. En zone mixte Mickael Nadé n’a pas tourné autour du pot après la rencontre : « On savait et on a quand même été surpris. Il nous reste la semaine prochaine pour montrer ce qu'on vaut vraiment. Après ce qui est fait est fait. Il faut surtout vite se remettre la tête à l'endroit, il reste trois matchs. Trois matchs très importants et on va tout faire pour aller chercher notre objectif, » explique-t-il dans un premier temps au micro d’ICI Loire Saint-Etienne.

Le défenseur central connaît les difficultés à l’extérieur de son équipe, troisième formation de Ligue 2 hors de ses bases. « À la maison, on est extraordinaire. Et à l'extérieur, on est un peu timide. Mais voilà comme j'ai dit, il nous reste trois matchs. Et un seul à l'extérieur. Ça y est, on doit plus faire des erreurs comme ça. On sait qu'on est à égalité avec Le Mans désormais. On sait qu'on a grillé notre joker ce soir. À nous de faire preuve de maturité, et de tout gagner tout simplement, » conclut-il. Désormais Saint-Etienne va devoir retrouver sa marche en avant pour la réception de Troyes, samedi.