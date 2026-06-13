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France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

Equipe de France13 juin , 9:00
parClaude Dautel
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L'équipe de France débutera mardi son Mondial (21h contre le Sénégal), et parmi les Bleus, un joueur suscite déjà un énorme intérêt, et pas qu'en France, c'est Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City a désormais énormément de supporters en Europe, mais Kylian Mbappé a tenu à le ramener à la réalité.
Avec Michaël Olise et Rayan Cherki, les Bleus ont deux jeunes joueurs qui sont amenés à devenir des stars du football mondial. Cette Coupe du Monde 2026 devait permettre aux joueurs du Bayern Munich et de Manchester City d'accroître leur popularité, et notamment pour l'ancien Lyonnais. Capable de gestes de génie, Cherki a apporté une vraie touche personnelle lors de ses apparitions sous le maillot tricolore. Tandis que les amateurs de football se sont régalés des gestes de joueur de 22 ans, Kylian Mbappé a tout de même tenu à lui donner quelques conseils afin que Rayan Cherki ne se perde pas au sein d'un collectif tricolore qui collectivement veut aller au bout de la compétition. Avec bienveillance, dans les colonnes de L'Équipe, la star française du Real Madrid fait passer un message très clair à son jeune coéquipier.

Mbappé envoie un avertissement à Cherki

Kylian Mbappé estime que Rayan Cherki a tout ce qu'il faut pour devenir un joueur majeur de l'équipe de France, mais qu'il doit tout de même se méfier de quelques pièges. « Je sais que Rayan a un profil qui, à un moment donné, fait débat et fera toujours débat. Parce qu'il a tout. Il a tout ce que les gens adorent, mais aussi tout ce que les gens peuvent détester, fait remarquer le capitaine de l’équipe de France, qui va plus loin dans ses explications concernant Rayan Cherki. Il veut rappeler à tout le monde qu'il peut jouer ce football pur, ce football libre, qui dépasse toute notion tactique. Et c'est difficile à une époque où la tactique devient un sujet central. Rayan a le talent pour, à terme, être un joueur majeur de l'équipe de France. Mais je lui dis tout le temps qu'être un joueur majeur de la sélection, ce n'est pas seulement être un joueur de talent. Notre travail est de le préparer à devenir un joueur majeur. »
Ces conseils ont pour but d'aider Rayan Cherki à réussir un gros Mondial, car il faut se souvenir que le joueur de Manchester City n'a connu sa première sélection avec l'équipe de Didier Deschamps qu'en juin 2025. Son expérience internationale au plus haut niveau n'est pas énorme, et jouer une Coupe du Monde peut lui mettre une grosse pression et le pousser à vouloir en faire trop. C'est pour cela que Kylian Mbappé lui fait passer un message très clair sur ce que devra être le jeu tricolore lors de ce Mondial.
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Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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