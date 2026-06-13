PSG : Barcola à Barcelone pour 50 ME, réunion décisive

Dans le viseur de gros clubs anglais dont Arsenal, Bradley Barcola ne sera pas retenu par le PSG cet été. De quoi attirer des courtisans inattendus. Barcelone a notamment manifesté son intérêt pour l’ailier de 24 ans.

Faute d’accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation au-delà de 2028, Bradley Barcola a de fortes chances de quitter la capitale cet été. Comme indiqué par L’Equipe en fin de semaine, l’international français ne sera pas retenu par Luis Campos en cas de belle offre . Cela tombe bien, de nombreux clubs sont intéressés par un transfert de l’ailier formé à l’OL. C’est le cas de Liverpool, Arsenal ou encore Chelsea en Premier League. Il n’y a pas qu’Outre-Manche que Bradley Barcola est apprécié.

Selon les informations d’Alex Rodriguez Sanchez, journaliste pour le Mundo Deportivo, le FC Barcelone est également à l’affût. Notre confrère va plus loin et évoque une réunion prévue la semaine prochaine entre Deco, directeur sportif du club catalan et Moussa Sissoko, l’agent de Bradley Barcola. Le journaliste espagnol ajoute que Barcelone est prêt à proposer 50 millions d’euros dans un premier temps pour convaincre le PSG de lui vendre l’ailier gauche français de 24 ans.

Le Barça a rendez-vous avec le clan Barcola

Déterminé à s’offrir Bradley Barcola, le champion d’Espagne en titre souhaite lui offrir un contrat de cinq ans et un salaire de 13 millions d’euros bruts par an. Plus étonnant, Alex Rodriguez Sanchez affirme que la somme de 50 millions d’euros pourrait convenir au Paris Saint-Germain. Un gros doute subsiste à ce niveau dans la mesure où il s’agit de la somme payée par le champion de France en titre pour enrôler Barcola à l’Olympique Lyonnais il y a trois ans. Entre temps, le Parisien est devenu une référence à son poste et il est considéré comme l’un des ailiers les plus prometteurs en Europe.

Ces derniers jours, la somme de 100 millions d’euros était plutôt évoquée en cas de vente de Bradley Barcola, le PSG ayant la volonté de s’aligner sur les tarifs pratiqués par les autres clubs et notamment par Yan Diomandé. L'ailier ivoirien du RB Leipzig est courtisé par Paris et Liverpool et son prix a été fixé par le club allemand à près de 120 millions d’euros. A ce prix, le Barça n’aura évidemment pas les moyens d’enrôler Bradley Barcola. Reste maintenant à voir si le club blaugrana parviendra à négocier à la baisse le prix du champion d’Europe.