Yaremchuk

L'OL règle le cas Yaremchuk grâce à un échange

OL13 juin , 8:40
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré des finances qui ne permettent pas de faire des folies, l’OL espère toujours conserver Roman Yaremchuk. Un échange de joueurs est une option étudiée par le club rhodanien ces derniers jours.
Dans l’ombre d’Endrick, Roman Yaremchuk a lui aussi posé ses valises à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier. Moins éclatant que le Brésilien prêté par le Real Madrid, l’international ukrainien a rendu de fiers services à l’équipe de Paulo Fonseca. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive durant son prêt à l’OL en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a beaucoup pesé sur les défenses de Ligue 1, libérant de l’espace pour ses coéquipiers offensifs.
Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ne s’y trompent pas, ils veulent conserver l’ancien buteur du Benfica Lisbonne dans leur effectif. En négociations avec l’Olympiakos depuis plusieurs semaine, le board lyonnais n’a pas réussi à trouver d’accord sur le prix d’un potentiel transfert. Le club grec refuse de baisser le prix en-dessous de 5 millions d’euros, une somme que l’OL ne veut pas poser sur la table.

Un Lyonnais envoyé à l'Olympiakos ?

C’est ainsi que selon TransferFeed, une solution inattendue pourrait être étudiée par les dirigeants des deux clubs dans les jours à venir. Le média évoque un possible échange de joueurs, ce qui signifie qu’un Lyonnais au minimum ferait le chemin inverse et pourrait rejoindre l’Olympiakos, ce qui permettrait alors de faire signer définitivement Roman Yaremchuk. Reste à savoir qui au sein de l’effectif lyonnais serait intéressé par la perspective d’évoluer en Grèce la saison prochaine.

Lire aussi

L'OL fait volte-face dans le dossier YaremchukL'OL fait volte-face dans le dossier Yaremchuk
Certainement pas Tanner Tessmann ni Orel Mangala ou Ainsley Maitland-Niles, cités comme des candidats au départ mais qui bénéficient d’une belle cote dans les cinq grands championnats européens. Matthieu Louis-Jean a certainement une idée derrière la tête et elle pourrait permettre à Lyon de récupérer un buteur expérimenté à moindre coût. Le directeur technique des Gones a prouvé ces derniers mois qu’il était capable de réaliser de véritables miracles avec de très faibles moyens financiers. Le dossier Roman Yaremchuk lui donne une nouvelle occasion de faire honneur à sa réputation.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367914_0017
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal

ICONSPORT_366590_0244
Mercato

Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME

ICONSPORT 052819 0070
TV

Dugarry viré, M6 justifie sa décision

ICONSPORT 364024 0019
OM

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Fil Info

13 juin , 14:10
Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal
13 juin , 14:00
Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME
13 juin , 13:40
Dugarry viré, M6 justifie sa décision
13 juin , 13:20
OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg
13 juin , 13:00
Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG
13 juin , 12:40
L'OL triple la mise, Duranville excite Lyon
13 juin , 12:20
OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille
13 juin , 12:00
100ME pour Barcola, le PSG se fâche
13 juin , 11:30
Mondial 2026 : Le Maroc n'est pas respecté, le Brésil va le payer

Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

Le Bayern demande un milliard au PSG pour Olise

Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Ça vaut guère plus en réalité

OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading