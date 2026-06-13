L'OL règle le cas Yaremchuk grâce à un échange

Malgré des finances qui ne permettent pas de faire des folies, l’OL espère toujours conserver Roman Yaremchuk. Un échange de joueurs est une option étudiée par le club rhodanien ces derniers jours.

Dans l’ombre d’Endrick, Roman Yaremchuk a lui aussi posé ses valises à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier. Moins éclatant que le Brésilien prêté par le Real Madrid, l’international ukrainien a rendu de fiers services à l’équipe de Paulo Fonseca. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive durant son prêt à l’OL en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a beaucoup pesé sur les défenses de Ligue 1 , libérant de l’espace pour ses coéquipiers offensifs.

Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ne s’y trompent pas, ils veulent conserver l’ancien buteur du Benfica Lisbonne dans leur effectif. En négociations avec l’Olympiakos depuis plusieurs semaine, le board lyonnais n’a pas réussi à trouver d’accord sur le prix d’un potentiel transfert. Le club grec refuse de baisser le prix en-dessous de 5 millions d’euros, une somme que l’OL ne veut pas poser sur la table.

Un Lyonnais envoyé à l'Olympiakos ?

C’est ainsi que selon TransferFeed, une solution inattendue pourrait être étudiée par les dirigeants des deux clubs dans les jours à venir. Le média évoque un possible échange de joueurs, ce qui signifie qu’un Lyonnais au minimum ferait le chemin inverse et pourrait rejoindre l’Olympiakos, ce qui permettrait alors de faire signer définitivement Roman Yaremchuk. Reste à savoir qui au sein de l’effectif lyonnais serait intéressé par la perspective d’évoluer en Grèce la saison prochaine.

Certainement pas Tanner Tessmann ni Orel Mangala ou Ainsley Maitland-Niles, cités comme des candidats au départ mais qui bénéficient d’une belle cote dans les cinq grands championnats européens. Matthieu Louis-Jean a certainement une idée derrière la tête et elle pourrait permettre à Lyon de récupérer un buteur expérimenté à moindre coût. Le directeur technique des Gones a prouvé ces derniers mois qu’il était capable de réaliser de véritables miracles avec de très faibles moyens financiers. Le dossier Roman Yaremchuk lui donne une nouvelle occasion de faire honneur à sa réputation.