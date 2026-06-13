TV : Brésil - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

La première grosse affiche de cette Coupe du Monde 2026 opposera le Brésil au Maroc, deux pays qui font office d’outsiders pour la quête du trophée ultime.

Quelle heure pour Brésil - Maroc ?

dimanche 14 juin à 0h00 au MetLife Stadium de New York (USA). L'arbitre sera Slavko Vincic. Si la phase de groupes de cette nouvelle version de la Coupe du Monde à 48 nations peut proposer des matchs pas forcément alléchants, ce choc entre le Brésil et le Maroc sent bon le football ! Cette rencontre entre deux gros pays du football mondial se disputera ceau MetLife Stadium de New York (USA). L'arbitre sera Slavko Vincic.

Sur quelles chaînes suivre Brésil - Maroc ?

Attendue par de nombreux suiveurs du football mondial, cette affiche entre le Brésil et le Maroc sera bien suivie en France. Elle sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1.

Lire aussi CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Les compos probables de Brésil - Maroc :

Inarrêtable en matchs de préparation avant le Mondial, avec des victoires contre le Panama (6-2) et l’Egypte (2-1), le Brésil arrive à cette Coupe du Monde avec de la confiance et de l’ambition. Vainqueur de cinq éditions du Mondial (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), le pays jaune et vert reste sur deux échecs de suite en quarts de finale. Autant dire que la Seleção veut se racheter en 2026. Pour cela, le sélectionneur Carlo Ancelotti aura une belle équipe à sa disposition, sans Neymar ou Franca.

La compo probable du Brésil : Alisson - Marquinhos, Ibanez, Douglas Santos - Casemiro, Bruno Guimaraes - Danilo, Paqueta, Raphinha, Vinicius Junior - Thiago.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et plus ou moins vainqueur de la dernière CAN, le Maroc fait partie des vrais outsiders de ce Mondial. Dirigés par Mohamed Ouahbi, qui a pris la place de Walid Regragui en début d’année, Les Lions de l'Atlas vont avoir fort à faire pour leur entrée en lice contre le Brésil. Mais ce match va les plonger directement dans le bain. Pour cette rencontre, le Maroc fera sans Aguerd, Ezzalzouli ou Talbi, blessés pendant la préparation.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, Rahimi - Saibari.