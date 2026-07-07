L'ASSE tombe au pire moment
Stassin et l'ASSE restent en Ligue 2

L'ASSE refuse de brader ses deux stars

ASSE07 juil. , 9:40
parClaude Dautel
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L'ASSE a toujours pour ambition de monter en Ligue 1 la saison prochaine, et pour cela les dirigeants stéphanois ont bien l'intention d'offrir un effectif de haut niveau à Ian Cathro. Seul souci, que vont devenir les deux stars que sont Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.
L'été dernier, l'AS Saint-Etienne a refusé plusieurs offres, dont certaines colossales pour Lucas Stassin. Le Paris FC a notamment proposé jusqu'à 30 millions d'euros, au dernier jour du mercato 2025 pour l'attaquant belge des Verts. Cependant, Ivan Gazidis avait refusé cette proposition histoire de confirmer que l'ASSE avait des ambitions en Ligue 2, même si Lucas Stassin a moyennement apprécié. Cette année, l'AS Saint-Étienne a toujours le désir de revenir dans l'élite, mais cette fois le club de Kilmer Sports ne refusera pas les offres pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Le site spécialisé EVCT confirme qu'à ce stade du mercato, les deux attaquants ont des bons de sortie, mais qu'il n'est pas du tout acquis qu'ils partiront cet été.

L'ASSE ne lâchera pas Stassin et Davitashvili pour rien

L'ASSE acceptera de négocier le départ de Stassin et Davitashvili, mais pas à n'importe quelle condition. « Concernant Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, le club se montrera moins inflexible que la saison dernière mais ne bradera pas ses deux principales valeurs marchandes. Si l'offre attendue ne tombait pas, le club est bien entendu prêt à poursuivre l'aventure avec les deux hommes », précise notre confrère. Contrairement à l'an dernier, où le dossier Stassin avait été très agité dès le début du mercato, le père du joueur belge ayant malmené les dirigeants de l'AS Saint-Étienne, cette fois les deux attaquants sont plutôt discrets en attendant de savoir ce que l'avenir leur réserve. Des rumeurs circulent déjà sur l'intérêt d'un club turc pour Zuriko Davitashvili, et s'agissant de Lucas Stassin, le club portugais de Braga serait entré récemment en contact avec les Verts.

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