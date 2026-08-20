L3

L3 : Programme TV et résultats de la 3e journée

Ligue 320 août , 20:00
parAlexis Rose
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3e journée de Ligue 3 :
Jeudi 20 août
20h45 : FC Rouen - Quevilly Rouen Métropole (sur Ligue 1+ 3)
SC Bastia - FC Versailles (sur Ligue 1+ 4)
SM Caen - SC Aubagne Air-Bel (sur Ligue 1+ 5)
VFC La Roche-sur-Yon - AS Cannes (sur Ligue 1+ 6)
Paris 13 Atletico - Valenciennes FC (sur Ligue 1+ 7)
Le Puy-en-Velay FC - Amiens SC (sur Ligue 1+ 8)
FC Fleury 91 - US Orléans LF (sur Ligue 1+ 9)
Football Bourg-Péronnas 01 - US Thionville Lusitanos (sur YouTube Ligue 1+)
US Concarneau - FC Villefranche Beaujolais (sur Ligue 1+ 11)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rouen logo
Rouen
73210514
2Thionville Lusitanos logo
T. Lusitanos
62200734
3La Roche logo
La Roche
62200422
4Caen logo
Caen
32101743
5Villefranche logo
Villefranche
32101431
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1Olympique Marseille logo
O. Marseille
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
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5Toulouse logo
Toulouse
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6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
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Auxerre
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Paris
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Monaco
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Le Mans
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Lorient
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