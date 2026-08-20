L3 : Programme TV et résultats de la 3e journée

OM : McCourt se désengage et reçoit un ultimatum

tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde