L1 : Programme TV et résultats de la 1ère journée

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bien sur que le club a de la chance d' avoir Mc Court. mais tous les supporter ou sangsues n' ont pas tous un cerveau..... mais c est ça la nouvelle France parait il
c est juste un abruti.
bien vous etes tellement cons..... c est vous et votre gourou de merde qui devez degager. bande de kassos. sangsues du club. pourritures. et ca se dit supporter ..... des verrues
Vraiment n'importe quoi ! Vous avez de la chance d'avoir un proprio qui réinvestit chaque année, alors que vous flinguez l'ambiance. C'est vous les responsables de ce cirque. Vous qui caillassez les bus des équipes invitées, qui envahissez votre centre d'entrainement, qui insultez vos joueurs et les menacez, qui êtes ingrats envers ceux qui investissent des centaines de millions à perte. Pourquoi vos joueurs retrouvent-ils un bon niveau dès qu'ils partent de chez vous ? Continuez à vous saborder. Vous ne méritez pas la chance que vous avez eue ces dernières années, et vous allez vite regretter ces années fastes.
Ce sera très compliqué de les faire jouer à Paris 3 matchs de suite à l'extérieur, à Marseille , à paris puis au Man tout cela au milieu des barrages et huitièmes des coupes d'Europe tout ça pendant une série de 10 matchs tous les 3 jours
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