L1 : Programme TV et résultats de la 1ère journée

1ère journée de Ligue 1 :

Vendredi 21 août

20h45 : Olympique de Marseille - RC Strasbourg (sur Ligue 1+)

Samedi 22 août

17h15 : RC Lens - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

20h45 : OGC Nice - FC Lorient (sur Ligue 1+ 3)

Le Mans - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 5)

Troyes - Paris FC (sur Ligue 1+ 4)

Toulouse FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 2)

Dimanche 23 août

15h00 : SCO Angers - Lille OSC (sur Ligue 1+)

17h15 : Le Havre - AS Monaco (sur Ligue 1+)

20h45 : Stade Rennais - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)