ASSE : Un dossier à 5M rend fou à Saint-Etienne

ASSE : Un dossier à 5M rend fou à Saint-Etienne

ASSE06 juil. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE souhaite être compétitive la saison prochaine en Ligue 2 afin de retrouver rapidement l’élite. Les Verts aimeraient notamment conserver Abdoulaye Kanté, qui s'était mis en valeur il y a quelques semaines.
L’AS Saint-Étienne ne manque pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club du Forez évoluera de nouveau en Ligue 2 la saison prochaine après avoir échoué de peu dans sa quête de montée. La direction ne souhaite pas se précipiter et veut analyser avec soin les profils des futurs recrues. Le nouvel entraîneur stéphanois, Ian Cathro, aura également son mot à dire dans le recrutement.
En fin de saison dernière, un joueur s’était particulièrement illustré sous le maillot des Verts : Abdoulaye Kanté. Le milieu de terrain avait été prêté pour quelques mois par Middlesbrough. Une option d’achat obligatoire figurait dans son contrat en cas de montée en Ligue 1.

Kanté, l'ASSE en pleine réflexion 

La mission n’ayant pas été remplie, Kanté est donc retourné en Angleterre. Tout n’est toutefois pas perdu pour l’AS Saint-Étienne dans ce dossier, puisque le club de Championship est ouvert à un départ du joueur de 20 ans, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif.
Selon les informations d’Envertetcontretous, le profil de Kanté est apprécié en interne à l’AS Saint-Étienne, mais ne fait pas encore totalement l’unanimité. Il faudra donc que toutes les parties tombent d’accord avant que le club stéphanois ne passe à l’action. Une hypothèse qui reste crédible au regard de ce que le joueur a montré ces derniers mois.

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Toujours sous contrat avec Middlesbrough jusqu’en juin 2030, le milieu défensif ivoirien est estimé à près de 5 millions d’euros. Un investissement conséquent pour l’AS Saint-Étienne, qui devra néanmoins rester vigilante sur le plan financier. Les prochaines heures seront donc décisives dans ce dossier important du mercato stéphanois.
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