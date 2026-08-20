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TV : PSG, Lens, OL et OM, pourquoi ces abonnés sont chouchoutés par Ligue 1+

TV20 août , 20:30
parGuillaume Conte
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Le nouveau dispositif de Ligue 1+ voit le jour alors que la saison va reprendre. La fin de BeIN Sports en tant que diffuseur change tout. Y compris pour les abonnés.
Afin de maintenir sa base d’abonnés à un niveau assez élevé, Ligue 1+ a continué de programmer des matchs sur ses antennes cet été. Rencontres de préparation, match éliminatoire de Coupe d’Europe et Trophée des Champions, tout est bon pour continuer à faire vivre la chaine de la LFP. Le championnat de Ligue 3 a même rejoint l’offre. Mais à partir de ce vendredi, c’est place au produit phare avec la Ligue 1. Et pour la première fois, une seule chaine aura l’intégralité des matchs. Une bonne nouvelle pour les abonnés tout de même, car il fallait systématiquement avoir deux abonnements pour être assuré de tout suivre jusqu’à présent.
Désormais, même si le prix a légèrement augmenté, ce n’est plus nécessaire et Ligue 1+ vous permet de ne manquer aucun match. Une vraie différence aux yeux d’Oliver Bramly, le nouveau directeur général de LFP Média, qui tient à souligner que les supporters des gros clubs, dont les affiches passaient souvent sur BeIN Sports le samedi après-midi, vont être les grands gagnants.
« Passer de 8 à 9 matches, cela veut dire 34 matches de plus par saison. Concrètement, cela veut dire 8 matches supplémentaires du PSG et de Lens sur la saison. Pour un fan de l'OL ou de l'OM, c'est 7 matches en plus. On va offrir jusqu'à 30 % en plus de matches de son club de coeur à chaque abonné », a souligné dans L’Equipe le dirigeant qui a remplacé Nicolas De Tavernost au printemps dernier.
Pour compléter son offre, Ligue 1+ va aussi présenter un plateau de consultants plus riches, plus variés selon les émissions, et plus engagés également dans le but de mettre en avant le contenu de la chaine de la Ligue.
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tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

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