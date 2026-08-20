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TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 120 août , 22:15
parAlexis Rose
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Pour son entrée en lice en Ligue 1, le champion de France sortant le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais dans un match qui a été inversé au dernier moment.

Quelle heure pour Rennes - PSG ?

De base, la première grande affiche du dimanche soir de la saison de Ligue 1 devait opposer Paris à Rennes au Parc des Princes. Mais sachant que la pelouse parisienne est impraticable, la rencontre a été inversée. Elle se jouera donc toujours ce dimanche 23 août à 20h45 mais au Roazhon Park de Rennes. L'arbitre sera Bastien Dechepy.

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Sur quelle chaîne suivre Rennes - PSG ?

Comme la saison passée, tous les grands matchs du dimanche soir en Ligue 1 seront diffusés sur les antennes de la chaîne de la LFP. Ce SRFC - PSG sera donc diffusé en exclusivité sur Ligue 1+.

Les compos probables de Rennes - PSG :

Auteur d’un joli mercato estival, Rennes a connu une préparation estivale mitigée. Si le SRFC a montré de bonnes choses en juillet, la fin de la préparation a été plus compliquée avec trois défaites pour finir la campagne de matchs amicaux. Défait à Sunderland la semaine dernière (1-2), le club rouge et noir abordera donc cette rencontre face à Paris sans trop de confiance mais avec la volonté de bien faire devant son public, surtout que l’équipe de Franck Haise est destinée à jouer le haut de tableau.
La compo probable du Stade Rennais : Samba - Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Merlin - Thomasson, Rongier, Szymanski - Soumaré, Lepaul, Al Tamari.
Vainqueur de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa le 12 août dernier (2-1), le PSG a perdu son Trophée des Champions sur la pelouse de Lens à Bollaert dimanche dernier (0-1). Pas forcément habitué aux défaites depuis l’arrivée de Luis Enrique, Paris va donc tenter de se racheter pour son premier match de L1 cette saison. Pour cela, le PSG devra dominer Rennes avec une équipe pas encore au top mais déjà compétitive.
La compo probable du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne - Zaire Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Ligue 1

23 août 2026 à 20:45
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tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

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