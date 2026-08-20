OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

OM20 août , 23:10
parGuillaume Conte
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Frank McCourt sera au rendez-vous du Vélodrome pour le match de ce vendredi soir face à Strasbourg. Cela pourrait vite devenir chaud à l'OM.
Sans être réellement présent à Marseille, Frank McCourt est sur toutes les lèvres dans les Bouches-du-Rhône. Tant qu’il alignait les million d’euros sans sourciller et permettait des mercatos dispendieux en payant l’addition en fin d’année, l’Américain était plutôt épargné par les critiques. Désormais, le businessman de Boston a décidé de stopper les frais et laisse l’OM enchainer les ventes sans permettre la moindre recrue, dans un régime plus drastique qu’à Merano.
Frank McCourt va surement voir quelques critiques et banderoles fleurir à son encontre dans les prochaines semaines, tant sa gestion à l’économie fait forcément moins rêver les supporters. Ils seront toutefois encore nombreux ce vendredi soir pour la réception de Strasbourg, à guichets fermés.

McCourt a commencé sa campagne de com'

Selon plusieurs sources marseillaises, Frank McCourt sera bien présent dans les tribunes pour ce match, et il y a même de grandes chances qu’il fasse un petit point devant les médias pour expliquer la situation et dévoiler les grandes lignes de la saison à venir.

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La communication a en tout cas commencé, puisque L’Equipe, assez proche de McCourt depuis son premier jour, a sorti un long papier pour dédouaner grandement l’agence Unique Sports Group, chargée par Frank McCourt de faciliter les ventes et qui n’aurait pas un impact si grand sur le mercato marseillaise selon le quotidien sportif. En tout cas, les matchs de préparation corrects de la formation de Bruno Genesio ont permis de ramener un semblant de calme aux abords du Vélodrome, mais le résultat du match face à Strasbourg ce vendredi peut rapidement mettre le feu si les supporters sentent que la saison va être encore pire que celle qu’ils viennent de vivre.
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Derniers commentaires

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

bien sur que le club a de la chance d' avoir Mc Court. mais tous les supporter ou sangsues n' ont pas tous un cerveau..... mais c est ça la nouvelle France parait il

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

c est juste un abruti.

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

bien vous etes tellement cons..... c est vous et votre gourou de merde qui devez degager. bande de kassos. sangsues du club. pourritures. et ca se dit supporter ..... des verrues

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

Vraiment n'importe quoi ! Vous avez de la chance d'avoir un proprio qui réinvestit chaque année, alors que vous flinguez l'ambiance. C'est vous les responsables de ce cirque. Vous qui caillassez les bus des équipes invitées, qui envahissez votre centre d'entrainement, qui insultez vos joueurs et les menacez, qui êtes ingrats envers ceux qui investissent des centaines de millions à perte. Pourquoi vos joueurs retrouvent-ils un bon niveau dès qu'ils partent de chez vous ? Continuez à vous saborder. Vous ne méritez pas la chance que vous avez eue ces dernières années, et vous allez vite regretter ces années fastes.

Le PSG craint une Ligue 1 truquée

Ce sera très compliqué de les faire jouer à Paris 3 matchs de suite à l'extérieur, à Marseille , à paris puis au Man tout cela au milieu des barrages et huitièmes des coupes d'Europe tout ça pendant une série de 10 matchs tous les 3 jours

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