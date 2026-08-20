OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

Annoncé sur le départ depuis le début de ce mercato estival, Pavel Sulc pourrait rapporter un gros chèque à l’Olympique Lyonnais avant la fin du mois.

Dans moins de deux semaines, à savoir le 1er septembre prochain, le marché des transferts fermera officiellement ses portes pour laisser place au terrain. D’ici là, l’ OL va connaître de nombreux mouvements. Si d’autres recrues sont encore attendues au Groupama Stadium, c’est plutôt du côté des départs que l’agitation va être la plus importante jusqu’à la fin du mois. En effet, après avoir cédé Afonso Moreira pour près de 30 ME à Leverkusen en début d’été, Lyon doit encore encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG. Pour cela, la direction lyonnaise compte notamment sur le transfert de Pavel Sulc.

Lyon demande 25 millions d'euros pour Sulc

Acheté pour 7,5 ME au Viktoria Plzen l’été dernier, l'international tchèque pourrait rapporter gros aux Gones. En effet, après sa belle première saison sous le maillot lyonnais, lors de laquelle il a marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives, Sulc est valorisé à 25 millions d'euros. Absent depuis le début de la saison, à cause d’une inflammation au genou qui l’a privé des premiers matchs de Ligue des Champions, le joueur de 25 ans est bien sur le départ. Même son entraîneur Paulo Fonseca l’a avoué en conférence de presse cette semaine : « Pavel a la possibilité de rejoindre un autre club. Sa valeur en Europe est élevée et de nombreux clubs s'intéressent à lui, c'est normal ».

Un transfert en Premier League pour le Tchèque ?

Mais alors que sa mise à l’écart physique interroge, le nom de Sulc fait donc beaucoup de bruit à l’étranger. Selon le Daily Mirror, la Juventus, Everton, Aston Villa et Leeds s'intéressent au Tchèque. Les Peacocks de Leeds semblent les plus avancés dans ce dossier, même si aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Le temps va commencer à presser pour Lyon, qui doit encore vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes. Si Sulc apparaît comme le joueur le plus proche d’un transfert, l’OL va aussi tenter de vendre Malick Fofana ou Tanner Tessmann pour éviter de prendre une sanction de la part du gendarme financier du football français.