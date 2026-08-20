OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

OL20 août , 21:00
parAlexis Rose
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Annoncé sur le départ depuis le début de ce mercato estival, Pavel Sulc pourrait rapporter un gros chèque à l’Olympique Lyonnais avant la fin du mois.
Dans moins de deux semaines, à savoir le 1er septembre prochain, le marché des transferts fermera officiellement ses portes pour laisser place au terrain. D’ici là, l’OL va connaître de nombreux mouvements. Si d’autres recrues sont encore attendues au Groupama Stadium, c’est plutôt du côté des départs que l’agitation va être la plus importante jusqu’à la fin du mois. En effet, après avoir cédé Afonso Moreira pour près de 30 ME à Leverkusen en début d’été, Lyon doit encore encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG. Pour cela, la direction lyonnaise compte notamment sur le transfert de Pavel Sulc.

Lyon demande 25 millions d'euros pour Sulc

Acheté pour 7,5 ME au Viktoria Plzen l’été dernier, l'international tchèque pourrait rapporter gros aux Gones. En effet, après sa belle première saison sous le maillot lyonnais, lors de laquelle il a marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives, Sulc est valorisé à 25 millions d'euros. Absent depuis le début de la saison, à cause d’une inflammation au genou qui l’a privé des premiers matchs de Ligue des Champions, le joueur de 25 ans est bien sur le départ. Même son entraîneur Paulo Fonseca l’a avoué en conférence de presse cette semaine : « Pavel a la possibilité de rejoindre un autre club. Sa valeur en Europe est élevée et de nombreux clubs s'intéressent à lui, c'est normal ».

Un transfert en Premier League pour le Tchèque ?

Mais alors que sa mise à l’écart physique interroge, le nom de Sulc fait donc beaucoup de bruit à l’étranger. Selon le Daily Mirror, la Juventus, Everton, Aston Villa et Leeds s'intéressent au Tchèque. Les Peacocks de Leeds semblent les plus avancés dans ce dossier, même si aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Le temps va commencer à presser pour Lyon, qui doit encore vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes. Si Sulc apparaît comme le joueur le plus proche d’un transfert, l’OL va aussi tenter de vendre Malick Fofana ou Tanner Tessmann pour éviter de prendre une sanction de la part du gendarme financier du football français.

Lire aussi

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier unSulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un
OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levéOL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé
Articles Recommandés
Dembele
Ligue 1

TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cl Monaco Fait Le Boulot En Pologne
Monaco

CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Fcgb La Vie Ou La Mort Les Girondins Sauront Vendredi
Bordeaux

FCGB : La vie ou la mort, les Girondins sauront vendredi

Tv Psg Lens Ol Et Om Pourquoi Ces Abonnes Sont Chouchoutes Par Ligue 1
TV

TV : PSG, Lens, OL et OM, pourquoi ces abonnés sont chouchoutés par Ligue 1+

Fil Info

20 août , 22:15
TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 août , 21:53
CL : Monaco fait le boulot en Pologne
20 août , 21:30
FCGB : La vie ou la mort, les Girondins sauront vendredi
20 août , 20:30
TV : PSG, Lens, OL et OM, pourquoi ces abonnés sont chouchoutés par Ligue 1+
20 août , 20:00
L3 : Programme TV et résultats de la 3e journée
20 août , 20:00
OM : Le renseignement marseillais a encore frappé
20 août , 19:50
Officiel : Un nouveau départ à l’OM
20 août , 19:30
Festival de recrues annoncé à l'OL pour samedi
20 août , 18:55
ECL : Gornik Zabrze - Monaco : les compos (20h sur Ligue 1+ 2)

Derniers commentaires

OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

Sulc est hors de forme, ça m'étonne qu'il parte pour 25m€.. même pour 15

PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

T'a de la chance que ne soit pas dans des trous

CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Ce fût dur et le goal average en a pris un coup c'est dommage mais Monaco devrait faire le boulot au retour.

OM : Le renseignement marseillais a encore frappé

Foot mercato. le media specialisé. OMG. ptdrrr. ion en est là!

OM : McCourt se désengage et reçoit un ultimatum

tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading