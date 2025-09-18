ASSE : Paris lâche plus de 25ME pour Stassin

ICONSPORT_255038_0061
A la recherche d’un attaquant pour incarner son nouveau projet en Ligue 1, le Paris FC a dégainé une offre à 25 millions d’euros pour Lucas Stassin cet été. Saint-Etienne a refusé, mais le dossier n’est pas encore clos.
Très convoité cet été, Lucas Stassin est finalement resté à l’AS Saint-Etienne. Les Verts n’étaient pas du tout enclins à se séparer de leur international espoirs belge, malgré les envies d’ailleurs de ce dernier. A un an de la Coupe du monde, Stassin aurait aimé évoluer en première division, mais n’a pas forcé son départ et a respecté le choix de l’ASSE. Le club stéphanois a notamment refusé 25 millions d’euros de la part du Paris FC en fin de mercato.

Le Paris FC revient à la charge pour Stassin 

Une offre généreuse de la part du promu francilien qui n’a pas fait vaciller l’état-major des Verts. Le dossier n’est pas refermé pour autant. En effet, LiveFoot nous apprend que le PFC a l’intention de revenir à la charge pour recruter Lucas Stassin dès cet hiver. Malgré la signature de Willem Geubbels à ce poste de numéro neuf, le Paris FC reste toujours aussi intéressé par l’attaquant de Saint-Etienne. Le club parisien a bien conscience que pour rafler la mise au mois de janvier, il faudra être plus généreux que l’été dernier et donc proposer à Saint-Etienne plus de 25 millions d’euros.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Une somme conséquente pour un joueur de Ligue 2, qui revient tout juste de blessure mais qui semble en forme avec déjà un but et une passe décisive en championnat. Catégorique l’été dernier sur son refus de vendre Lucas Stassin, l’ASSE devra se montrer tout aussi solide cet hiver. Mais l’attitude des dirigeants stéphanois sera à surveiller de près, notamment si le PFC fait grimper le prix du joueur belge de manière exponentielle. Du côté d’Eirik Horneland et des supporters stéphanois, on espère en tout cas que la direction tiendra bon et conservera Lucas Stassin pour augmenter les chances de l’ASSE de remonter directement en Ligue 1 à la fin de la saison.
