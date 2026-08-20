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FCGB : La vie ou la mort, les Girondins sauront vendredi

Bordeaux20 août , 21:30
parAlexis Rose
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Relégués en Régional 1 par la DNCG, les Girondins de Bordeaux espèrent avoir convaincu le tribunal administratif de Paris lors de leur audition de la dernière chance ce jeudi.
Ce week-end, tous les championnats nationaux vont reprendre à travers la France, que ce soit tout en haut en Ligue 1 ou tout en bas en National 2. Mais pour l’instant, aucune trace des Girondins de Bordeaux. Pour la première fois de son histoire, le FCGB n’est effectivement pas officiellement inscrit dans un championnat national. La faute à un passage raté devant la DNCG, qui a exclu le club girondin des compétitions nationales en juin dernier. Si depuis Gerard Lopez a cédé le club à Sparta Capital, les millions d’euros attendus pour éponger la dette n’ont pas été versés et le CNOSF a même préconisé le maintien de la décision de la DNCG le 14 août dernier. Autant dire que Bordeaux semble bien parti pour évoluer en Régional 1 cette saison…

Une longue audition devant le tribunal administratif de Paris

Le FCGB disposait toutefois d’une sorte de dernière chance ce jeudi avec une audience décisive devant le tribunal administratif de Paris. Attendue dans le cadre de son référé visant à contester son exclusion des championnats nationaux, la direction du club bordelais s’est défendue pendant plus de deux heures jusqu’à 17h45. Des longs échanges ont eu lieu entre les deux parties pour tenter de trouver un terrain d’entente afin de sauver un club mythique du football français. Désormais, la balle est dans le camp de la justice. Et selon les informations de Sud Ouest, « la décision de la juge des référés est attendue vendredi avant 18 heures ».

Les Girondins sauront vendredi avant 18 heures

D’ici là, les avocats de la Fédération Française de Football vont tenter de savoir si la DNCG peut statuer à nouveau sur la situation financière des Girondins. Si le gendarme du football français estime que la nouvelle direction menée par Dominique Delport a apporté des garanties, la DNCG pourrait réexaminer son jugement et le FCGB pourrait réintégrer le National 1. Mais en cas de nouvel échec après des semaines de combat, Bordeaux pourrait finir en R1 avec une potentielle liquidation judiciaire au bout du tunnel…

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tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

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