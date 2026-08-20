CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Sulc est hors de forme, ça m'étonne qu'il parte pour 25m€.. même pour 15
T'a de la chance que ne soit pas dans des trous
Ce fût dur et le goal average en a pris un coup c'est dommage mais Monaco devrait faire le boulot au retour.
Foot mercato. le media specialisé. OMG. ptdrrr. ion en est là!
tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde
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C'est la pause à l'𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐙𝐚𝐛𝐫𝐳𝐞 ⏸️ Nos monégasques rentrent au vestiaire avec une longueur d'avance, offerte par 𝐌𝐢𝐤𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐫𝐞𝐭𝐡 ! 🇩🇰 ⏱️ 45+1’ I 0️⃣-1️⃣ I #GORASM
𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞 ✅ Une performance collective nous permet de nous imposer dans ce match aller de barrages de Conférence Ligue face au 𝐆𝐨́𝐫𝐧𝐢𝐤 𝐙𝐚𝐛𝐫𝐳𝐞. 2️⃣-3️⃣ I #GORASM