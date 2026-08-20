CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Barrage aller de la Conférence League :

Stade Ernest-Pohl, Zabrze (Pologne).

Gornik Zabrze - AS Monaco : 2-3.

Buts : Prekop (53e), Liseth (74e) pour Gornik Zabrze ; Biereth (9e), Camara (51e), Brunner (58e) pour Monaco.

L’AS Monaco a fait le plus dur en battant le Gornik Zabrze en Pologne dans le cadre des barrages aller de la Conférence League (3-2).

Obligé de passer par les barrages de la Conférence League après avoir terminé à la 7e place de la Ligue 1 la saison passée, Monaco se devait de faire un bon résultat dès ce match aller en Pologne pour être plus tranquille au retour la semaine prochaine. L’ASM débutait en tout cas parfaitement sa rencontre avec un but d’entrée ! Sur une contre-attaque lancée par Detourbet, Biereth trouvait effectivement le chemin des filets d’un tir croisé en première intention (0-1 à la 9e). Après ce but, Monaco subissait les attaques de Gornik Zabrze, mais sans rien encaisser jusqu’à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, l’ASM faisait le break grâce à une frappe surpuissante de Camara aux 25 mètres (0-2 à la 51e). Largement devant au score, l’ASM se relâchait et se faisait surprendre dans la foulée avec le but d’un Prekop trop esseulé dans la surface monégasque (1-2 à la 53e). Mais Monaco refaisait le boulot directement et Brunner marquait de la tête sur un bon centre d’Idumbo (1-3 à la 58e). Un avantage pas définitif, vu que le club polonais revenait encore avec une réalisation de Liseth à la suite d’un coup-franc indirect mal ressorti pour la défense monégasque (2-3 à la 74e). Monaco conservait finalement son but d'avance en s'imposant 3-2 en Pologne dans ce barrage aller.

Grâce à cette victoire à l’extérieur, le Monaco de Filipe Luís fait un pas important vers une qualification pour la phase régulière de la Conférence League. Le club du Rocher n’aura plus qu’à assurer lors du match retour à Louis-II la semaine prochaine pour disputer une Coupe d’Europe cette saison.