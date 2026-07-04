Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà

dixit le mec dont le club a vire Ouhani comme un joueur de national 2
Peut être un peu trop typé européen pour l'OL Congo mais sur un malentendu on sait jamais très bon joueur !
Ne faites pas l'erreur de sous estimer son apport, c'est un joueur qui permet de fluidifier notre jeu. Avec lui tout marche mieux, il a pris du temps à trouver sa place mais je suis persuadé que sans lui pas de 2e LDC. Il est encore jeune pour un milieu.
un peu d humilité....
C'est sûr que les Canadiens ne méritaient pas de prendre 3 à 0.
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