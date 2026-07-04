Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà

Nouvelle recrue de l’AS Saint-Etienne, Jakob Breum a tout de suite affiché ses ambitions. Le milieu offensif danois n’est pas là pour s’éterniser en Ligue 2 et vise la montée immédiate avec les Verts.

L’AS Saint-Etienne tient son nouveau maître à jouer. Ce vendredi, le club stéphanois a annoncé l’arrivée de Jakob Breum en provenance des Go Ahead Eagles. Le milieu offensif de 22 ans représente un investissement non négligeable dans la mesure où la direction a misé plus de 3 millions d’euros sur son transfert. C’est bien la preuve que les dirigeants le croient capable de guider l’équipe vers son objectif. Le Danois a d’ailleurs compris l’obsession des Verts qu’il a rappelée dans son premier entretien accordé aux médias du club.

« Mon objectif est de mettre mes qualités au service de l'équipe, a annoncé Jakob Breum. L'objectif est de réussir une saison qui se termine par une montée. Je veux donner le meilleur de moi-même pour le club cette saison. Je l'espère avec une issue positive. » On comprend que la recrue estivale n’est pas là pour s’éterniser en Ligue 2. L’international Espoirs danois s’imagine déjà dans l’élite française au terme de l’exercice à venir. Son discours plein d’ambition devrait plaire aux supporters à qu’il a glissé un clin d’œil.

Breum s'adresse aux supporters

Jakob Breum a en effet mémorisé le nom des deux principaux groupes de fans, à savoir les Green Angels et les Magic Fans. « J'ai hâte de vous rencontrer, a-t-il confié. Je suis sûr que ce sera une belle aventure et j'espère que vous apprécierez mes passes et mes dribbles sur le terrain. » Si ses gestes permettent à l’AS Saint-Etienne d’empiler les points au classement et d’atteindre l’objectif de la montée, nul doute que le meneur de jeu deviendra vite l’un des chouchous de Geoffroy-Guichard.