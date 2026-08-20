L2 : Programme TV et résultats de la 3e journée

3e journée de Ligue 2 :

Vendredi 21 août

20h00 : Boulogne - Red Star (sur BeIn Sports 4)

Clermont - Dijon (sur BeIn Sports 5)

Dunkerque - Montpellier HSC (sur BeIn Sports 6)

Pau - Annecy (sur BeIn Sports 7)

FC Sochaux - EA Guingamp (sur BeIn Sports 8)

Samedi 22 août

14h00 : FC Nantes - Rodez (sur BeIn Sports 1)

FC Metz - Stade Lavallois (sur BeIn Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - Grenoble (sur BeIn Sports 1)

Lundi 24 août

21h00 : Stade de Reims - Annecy (sur BeIn Sports 1)