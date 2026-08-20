L2 : Programme TV et résultats de la 3e journée

L2 : Programme TV et résultats de la 3e journée

Ligue 221 août , 00:00
parCorentin Facy
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3e journée de Ligue 2 :
Vendredi 21 août
20h00 : Boulogne - Red Star (sur BeIn Sports 4)
Clermont - Dijon (sur BeIn Sports 5)
Dunkerque - Montpellier HSC (sur BeIn Sports 6)
Pau - Annecy (sur BeIn Sports 7)
FC Sochaux - EA Guingamp (sur BeIn Sports 8)
Samedi 22 août
14h00 : FC Nantes - Rodez (sur BeIn Sports 1)
FC Metz - Stade Lavallois (sur BeIn Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - Grenoble (sur BeIn Sports 1)
Lundi 24 août
21h00 : Stade de Reims - Annecy (sur BeIn Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Saint-Étienne logo
Saint-Étienne
62200615
2Annecy logo
Annecy
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Dunkerque
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4Montpellier logo
Montpellier
42110211
5Metz logo
Metz
42110211
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Derniers commentaires

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

bien sur que le club a de la chance d' avoir Mc Court. mais tous les supporter ou sangsues n' ont pas tous un cerveau..... mais c est ça la nouvelle France parait il

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

c est juste un abruti.

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

bien vous etes tellement cons..... c est vous et votre gourou de merde qui devez degager. bande de kassos. sangsues du club. pourritures. et ca se dit supporter ..... des verrues

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

Vraiment n'importe quoi ! Vous avez de la chance d'avoir un proprio qui réinvestit chaque année, alors que vous flinguez l'ambiance. C'est vous les responsables de ce cirque. Vous qui caillassez les bus des équipes invitées, qui envahissez votre centre d'entrainement, qui insultez vos joueurs et les menacez, qui êtes ingrats envers ceux qui investissent des centaines de millions à perte. Pourquoi vos joueurs retrouvent-ils un bon niveau dès qu'ils partent de chez vous ? Continuez à vous saborder. Vous ne méritez pas la chance que vous avez eue ces dernières années, et vous allez vite regretter ces années fastes.

Le PSG craint une Ligue 1 truquée

Ce sera très compliqué de les faire jouer à Paris 3 matchs de suite à l'extérieur, à Marseille , à paris puis au Man tout cela au milieu des barrages et huitièmes des coupes d'Europe tout ça pendant une série de 10 matchs tous les 3 jours

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Brest logo
Brest
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4Lens logo
Lens
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5Toulouse logo
Toulouse
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Nice
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Paris Saint Germain
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Rennes
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LOSC Lille
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11Angers SCO logo
Angers SCO
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12Le Havre logo
Le Havre
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13Auxerre logo
Auxerre
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