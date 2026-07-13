L'ASSE recalée trois fois au mercato, ça fait mal

L'ASSE sera très attendue la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts souhaitent considérablement se renforcer avant le début de cet exercice, avec un objectif clair : retrouver l'élite.

L' AS Saint-Étienne fera partie des grandes favorites pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts entament un nouveau cycle sous la houlette de leur entraîneur Ian Cathro. Ce dernier affiche de grandes ambitions avec le club du Forez et souhaite notamment renforcer rapidement son effectif lors du mercato

Plusieurs profils sont ciblés par les dirigeants stéphanois, mais les négociations se révèlent compliquées. Au milieu de terrain, une piste importante vient d'ailleurs de s'envoler, de quoi susciter quelques inquiétudes.

Varane ne signera pas à Saint-Etienne

Selon les informations de West London Sport, Jonathan Varane ne rejoindra finalement pas l'AS Saint-Étienne. Un coup dur pour les dirigeants stéphanois, qui avaient fait du joueur des Queens Park Rangers une priorité de leur recrutement estival. Malgré plusieurs approches, trois au total ces derniers mois, les Verts ne sont pas parvenus à convaincre le demi-frère de Raphaël Varane et son club.

L'ASSE a toutefois réagi ces dernières heures en bouclant l'arrivée d'Aron Csongvai, un renfort qui permet de compenser, au moins en partie, l'échec du dossier Jonathan Varane.

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À noter que l'AS Saint-Étienne pourrait encore recruter au milieu de terrain d'ici la fin du mercato. Toutes les options restent ouvertes pour un club toujours à l'affût de bonnes opportunités. Mais les déconvenues sont déjà nombreuses. En plus de Jonathan Varane, Rabby Nzingoula (Strasbourg) a lui aussi décliné la possibilité de rejoindre le Forez.

Le chantier reste donc immense à Saint-Étienne, qui devra pourtant réussir son entame de saison afin de ne pas perdre de terrain dans la course à la montée en Ligue 1. Les supporters comme les observateurs attendent beaucoup des Verts, qui peinent encore à retrouver une stabilité durable depuis leur rachat par Kilmer Sports.