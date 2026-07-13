PSG : Chevalier accepte de partir à trois conditions

PSG : Chevalier accepte de partir à trois conditions

PSG13 juil. , 8:20
parCorentin Facy
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La tendance n’est pas à un départ pour Lucas Chevalier, en dépit d’une première saison totalement ratée au PSG. L’international français pourrait néanmoins ouvrir la porte à un transfert si trois conditions sont réunies.
Quel avenir pour Lucas Chevalier ? Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance de Lille pour 40 millions d’euros il y a un an, l’international français n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale française. Chevalier a perdu sa place au profit de Matvey Safonov et fait désormais office de gardien remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique. Un départ a été évoqué au mois de juin, mais l’ancien Lillois a finalement pris la décision de rester avec l’objectif de gagner ses galons de titulaire la saison prochaine.
A moins d’une très grosse offre et d’une sacrée surprise, Lucas Chevalier sera donc Parisien en 2026-2027. Si certaines conditions sont réunies, un départ reste néanmoins possible selon le compte PSG Inside Actu, qui révèle notamment que le Français a bel et bien refusé une offre ferme de la part du Stade Rennais. Pour accepter de quitter le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier exige tout d’abord un club qui disputera une compétition européenne et si possible la Ligue des Champions la saison prochaine.

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Traumatisé par une saison en enfer au PSG, le gardien de 24 ans veut aussi l’assurance qu’il sera un titulaire indiscutable. Enfin et c’est sans doute le plus important, Lucas Chevalier n’a pas l’intention de faire de sacrifice sur le plan salarial. Très bien rémunéré au PSG, le Français veut des émoluments proches de ceux qu’il perçoit actuellement dans la capitale en cas de départ. Trois conditions qui rendent à l’heure d’aujourd’hui un potentiel transfert de Lucas Chevalier assez complexe.

Kobel et Diogo Costa en salle d'attente

Le compte insider révèle par ailleurs que sans départ du gardien formé à Lille, aucune recrue n’arrivera à ce poste. De quoi frustrer certains supporters du PSG d’autant que la short-list du double champion d’Europe est très sexy avec notamment Gregor Kobel et Diogo Costa, deux gardiens qui se sont démarqués au Mondial avec la Suisse et le Portugal. Mais qui ne débarqueront pas tant que Lucas Chevalier restera à Paris tandis qu’un départ de Matvey Safonov n’est pas envisagé par la direction francilienne.

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