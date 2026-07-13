OM : 320.000 euros par mois, il quitte enfin Marseille

Le départ d’Hamed Junior Traoré au Genoa est acté. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui se déleste d’un joueur peu utilisé mais au salaire important estimé à 320.000 euros par mois selon La Provence.

Les grandes manoeuvres ont officiellement démarré à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a été averti par la DNCG et par l’UEFA, il est absolument nécessaire de réduire la masse salariale et de faire entrer du cash dans les caisses. Le départ de Mason Greenwood, très proche de rejoindre Fenerbahçe, va y contribuer mais ne suffira pas. Un deuxième gros départ est sur le point d’être finalisé comme le confirme La Provence dans son édition du jour, celui d’Hamed Junior Traoré.

Traoré percevait 320.000 euros par mois l'OM

Recruté à Bournemouth pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, l’ancien milieu offensif de l’AJ Auxerre va rallier l’Italie dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat à 8 millions d’euros. Au-delà de récupérer une indemnité de transfert correcte, l’OM va se délester d’un très important salaire. Le quotidien régional nous apprend dans son édition du jour que l’ex-joueur de Bournemouth bénéficiait d’émoluments le plaçant dans le top 10 des joueurs les mieux payés de l’effectif avec 320.000 euros par mois. Un salaire colossal pour un joueur très peu utilisé par Roberto De Zerbi et Habib Beye la saison dernière et plombé par des blessures à répétition.