OM : 320.000 euros par mois, il quitte enfin Marseille

OM : 320.000 euros par mois, il quitte enfin Marseille

OM13 juil. , 12:00
parCorentin Facy
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Le départ d’Hamed Junior Traoré au Genoa est acté. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui se déleste d’un joueur peu utilisé mais au salaire important estimé à 320.000 euros par mois selon La Provence.
Les grandes manoeuvres ont officiellement démarré à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a été averti par la DNCG et par l’UEFA, il est absolument nécessaire de réduire la masse salariale et de faire entrer du cash dans les caisses. Le départ de Mason Greenwood, très proche de rejoindre Fenerbahçe, va y contribuer mais ne suffira pas. Un deuxième gros départ est sur le point d’être finalisé comme le confirme La Provence dans son édition du jour, celui d’Hamed Junior Traoré.

Traoré percevait 320.000 euros par mois l'OM

Recruté à Bournemouth pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, l’ancien milieu offensif de l’AJ Auxerre va rallier l’Italie dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat à 8 millions d’euros. Au-delà de récupérer une indemnité de transfert correcte, l’OM va se délester d’un très important salaire. Le quotidien régional nous apprend dans son édition du jour que l’ex-joueur de Bournemouth bénéficiait d’émoluments le plaçant dans le top 10 des joueurs les mieux payés de l’effectif avec 320.000 euros par mois. Un salaire colossal pour un joueur très peu utilisé par Roberto De Zerbi et Habib Beye la saison dernière et plombé par des blessures à répétition.
Le quotidien pro-OM apporte en plus une excellente nouvelle en expliquant que l’accord entre Marseille et le Genoa stipule que le club italien va payer 100% du salaire d’Hamed Junior Traoré pendant son prêt. « Voilà qui soulage quelque peu la masse salariale pharaonique de l’OM, qui va poursuivre les efforts de dégraissage durant ce mercato », concluent nos confrères Ludovic Ferro et Tristan Rapaud. A l’instar de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, l’Olympique de Marseille va continuer à dégraisser pour faire fondre de moitié ou presque sa masse salariale. Pierre-Emile Hojbjerg, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nayef Aguerd pourraient être les prochains sur la liste tandis que des indésirables tels que Faris Moumbagna, Amine Harit et Neal Maupay sont eux aussi poussés vers la sortie.
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