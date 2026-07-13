PSG : Adam Ayari signe son premier contrat pro

Pourquoi parler de ça sérieux ! On est en demi! Rien est fait !!! l'Espagne et L'argentine c'est pas rien!!
Bon maintenant cap sur Robbie Ure
Évidemment !
C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler
tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature
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Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029. 🗞️ psg.fr/content/adam-a…