PSG : Adam Ayari signe son premier contrat pro

Le PSG a annoncé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu offensif de 18 ans est à présent lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.

« La signature de mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est une immense fierté pour moi et pour ma famille. J’ai la chance d’évoluer dans ce club depuis 2014 et de grandir au quotidien aux côtés de joueurs, d’éducateurs et de membres du staff qui m’ont beaucoup apporté. Je tiens à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon parcours. Cette signature représente une étape importante, mais ce n’est que le début. Je vais continuer à travailler avec humilité et détermination pour progresser, aider mes équipes à atteindre leurs objectifs et saisir les opportunités qui se présenteront à moi sous les couleurs Rouge & Bleu » a commenté Adam Ayari sur le site officiel du Paris SG.