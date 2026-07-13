EdF : L'Espagne n'a aucune chance, le fiasco est annoncé

Ce mardi, l'équipe de France affronte l'Espagne en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont de bonnes raisons d'aborder ce choc face à la Roja avec confiance.

'équipe de France aura une nouvelle occasion de rallier la finale de la Coupe du monde ce mardi soir en cas de victoire face à l'Espagne. Les hommes de Didier Deschamps réalisent pour le moment une très belle compétition. Mais une véritable montagne se dresse devant les Tricolores, qui devront livrer une prestation parfaite pour venir à bout de la formation ibérique.

Pourtant, certains observateurs estiment que l'équipe de France possède un effectif supérieur à celui de l'Espagne. C'est notamment le cas de Joy Paulian, qui ne dira pas le contraire.

La France largement au-dessus ?

Le consultant, qui intervient notamment sur CBSSportsGolazo, a en effet livré son analyse avant cette affiche : « Offensivement, l'Espagne n'a pas montré sa meilleure version, on n'a pas vu le meilleur Lamine Yamal. Défensivement, la France n'a encaissé aucun but en phase à élimination directe. Un grand gardien, une défense très solide. La France est tellement solide à tous les postes que, si un joueur ne réalise pas un bon match, elle peut le remplacer par un joueur de classe mondiale capable de changer le cours de la rencontre. La France est à des années-lumière devant l'Espagne. »

Reste désormais à le prouver sur le terrain. Car lors des deux dernières confrontations entre la France et l'Espagne, c'est bien la Roja qui est sortie victorieuse. Mais la Coupe du monde est une compétition qui réussit particulièrement bien aux Bleus, et cette rencontre s'annonce comme un véritable duel au sommet entre deux prétendants au sacre final.

Soit l'Espagne aura l'occasion de confirmer après son succès à l'Euro 2024, soit la France atteindra pour la troisième fois consécutive la finale d'un Mondial.