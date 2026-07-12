Le nouveau boss de l’ASSE promet du lourd

Le nouveau boss de l’ASSE promet du lourd

ASSE12 juil. , 20:00
parGuillaume Conte
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Nouvelle saison, nouveaux joueurs et nouvel entraineur à l'AS Saint-Etienne. Il y a également un nouveau capitaine, qui a pris la parole.
Premier match amical au petit trot pour l’ASSE, qui a fait match nul face à une équipe de D3 suisse pour la première de Ian Cathro sur un banc de touche des Verts. Rien de bien inquiétant évidement mais une première information avec le changement de capitaine. C’est désormais Julien Le Cardinal qui a cette responsabilité, et c’est probablement parti pour être comme ça cette saison.

La méthode Cathro encore en rodage

L’ancien brestois n’a pas spécialement voulu évoquer cette information particulière après le match de ce week-end, mais il a surtout mis en avant le début de la collaboration avec le nouvel entraineur de l’ASSE. Et pour le moment, le travail se fait dans l’ombre, et Le Cardinal assure que les spectateurs et supporters des Verts n’ont absolument rien vu de ce qu’il veut mettre en place.
« Le nouveau coach ? Ça change par rapport à ce que j’ai connu, c’est le nouveau football on va dire. Pas qu’avec le ballon. On a travaillé sur plusieurs aspects. Après ça ne fait que dix jours qu’on a repris. Il y a quelques bases que le coach veut mettre en place. Au niveau du bloc, quand on coulisse… Quand on a le ballon, il y a beaucoup de choses à revoir. On a essayé de passer à l’intérieur pour ensuite trouver les côtés. On n’a vu que 10% de ce que le coach veut nous apprendre. On a le temps, il nous reste encore plus de 20 jours de préparation », a assuré le défenseur central, qui avoue que le fait que cette préparation se déroule sous des chaleurs caniculaires n’aide vraiment pas l’organisme à digérer tout cela, même si c’est pareil pour tout le monde.
En tout cas, l’ASSE continue de travailler dans le calme, et nul doute que les méthodes de l’entraineur écossais sont encore à apprendre pour un groupe qui a connu des entraineurs radicalement différents la saison dernière avec Eirik Horneland et Philippe Montanier.
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les 8M de bonus, sont justement pour faire descendre la somme due a MU. Donc la somme devrait etre bien superieure, mais le reste dans 1 an. rien de bien compliqué a comprendre....

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