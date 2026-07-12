Le nouveau boss de l’ASSE promet du lourd

D'accord et pas d'accord. Le problème c'est son poste qui n'existe pas vraiment. Ni 9 ni 10. C'est compliqué les composants avec ce genre de joueur. Même si c'est un monstre d'efficacité
L OM a rien perdu ils ont juste récupéré l argent dépenser sur lui, L OM a pas fait de bénéfice a cause du pourcentage trop élevé
Même JHE aurait fait largement mieux. Ok c'est la crise mais ce braquage c'est du rarement vu dans le football. 🤣🫵
Bien au milieu ,à eviter derriere
les 8M de bonus, sont justement pour faire descendre la somme due a MU. Donc la somme devrait etre bien superieure, mais le reste dans 1 an. rien de bien compliqué a comprendre....
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💬 "Je ne pense pas avoir appris grand-chose sur cette rencontre, j’ai beaucoup plus appris cette semaine à l’entraînement. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est que les joueurs aient pu avoir de l’espace pour travailler."