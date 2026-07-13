L’OL négocie pour réparer ce bug de l'ère Textor

Remplaçant lors du Mondial avec les Etats-Unis, Matt Turner va désormais partir en vacances avant de reprendre l’entraînement. Sous contrat avec l’OL, l’Américain pourrait toutefois ne pas repasser par Lyon.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2028, Matt Turner n’a pas encore porté le maillot rhodanien. Recruté par John Textor pour 8 millions d’euros en provenance de Crystal Palace juste avant le départ de l’homme d’affaires américain, le gardien de 32 ans avait été prêté à New England Révolution l'an passé. Remplaçant avec les Etats-Unis lors de la Coupe du monde, Matt Turner bénéficie de quelques jours de vacances avant de reprendre l’entraînement.

Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, la priorité est de finaliser le départ de Matt Turner avant que ce dernier soit de retour en France. Le Progrès l’affirme, l’OL fait du départ de son gardien américain une priorité. « Le club olympien négocie donc pour que ce portier reste dans le club américain, sous la forme d’un prêt ou autre » confie le quotidien régional. La question est toutefois de savoir qui va assumer l’imposant salaire de Matt Turner en cas de nouveau prêt à New England Revolution.

L'OL veut vite boucler le départ de Turner

Les négociations s’annoncent intenses et pas forcément rapides au grand regret des dirigeants de l’OL, qui pourraient tomber sur un club américain désireux de ne pas assumer 100% du salaire de l’ancien gardien de Crystal Palace en cas de prêt. Un dossier épineux à gérer pour Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, lesquels paient encore la gestion plus que douteuse de John Textor sur certains dossiers comme celui-ci. Une chose est en tout cas certaine : avec Greif, Descamps, Diarra et Bengui, l’OL s’estime suffisamment armé au poste de gardien de but et n’a aucunement l’intention de faire une place à Turner dans son projet sportif.