EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps

En fin de contrat à l’issue du Mondial, Didier Deschamps a déjà annoncé son départ de l’équipe de France. Mais une énorme surprise n’est pas à exclure alors que la cote de popularité du sélectionneur est plus haute que jamais.

Est-ce car son départ a déjà été annoncé que Didier Deschamps est plus populaire que jamais ? La question se pose mais une chose est en tout cas certaine, le sélectionneur des Bleus a rarement été aussi apprécié du grand public et des supporters de l’équipe de France. Pour son dernier Mondial à la tête des Bleus, l’ancien entraîneur de l’OM a décidé de lâcher les chevaux. Plus ouvert dans sa communication, Didier Deschamps a aussi fait le pari de jouer avec quatre attaquants et cela lui donne pour l’instant raison avec une équipe de France flamboyante comme rarement -voire jamais- durant son mandat de 14 ans à la tête de la sélection.

Didier Deschamps a en plus le soutien de ses cadres à l’instar de Kylian Mbappé ou encore d’Ousmane Dembélé. Tant d’éléments qui font à présent de « DD » un entraîneur extrêmement apprécié du grand public et des amateurs de football. Au point de le voir rester à la surprise générale à l’issue de la Coupe du monde aux Etats-Unis ? RMC n’exclut rien. « Sauf improbable volte-face de sa part, Didier Deschamps laissera son costume de sélectionneur de l’équipe de France après le Mondial » écrit la radio, laissant donc entendre que le choix dépend encore de Didier Deschamps et que si le sélectionneur français venait à changer d’avis, la FFF pourrait ouvrir la porte à une prolongation contre toute attente.

Une prolongation plus totalement impossible ?

« Didier Deschamps n’a pas encore plié bagages mais de nombreux fans de foot ont l’intime conviction que la porte ne sera jamais réellement fermée » indique par ailleurs la radio, pour qui voir l’actuel sélectionneur des Bleus toujours à la tête de l’équipe de France dans quelques années n’est plus si incongru. Cela représenterait assurément l’une des surprises du siècle au niveau du football, Didier Deschamps ayant confirmé son départ à l’issue du Mondial lors du JT de 20 heures sur TF1. Ce scénario, toujours peu probable à l’heure actuelle mais plus totalement impossible, embêterait en revanche un certain Zinedine Zidane, lequel attend patiemment son tour depuis de longues années.