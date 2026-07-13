Ferran Torres au PSG, le Barça pose la clim

Le PSG est déterminé à recruter un nouvel attaquant cet été pour remplacer Gonçalo Ramos. Ferran Torres pourrait bien être l'heureux élu.

Le Paris Saint-Germain doit repenser son secteur offensif au vu des départs qui se profilent cet été. Le club de la capitale cherche notamment un successeur à Gonçalo Ramos, récemment parti du côté de l'AC Milan.

Le PSG ne veut pas se tromper de profil au regard du style de jeu prôné par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol apprécie tout particulièrement Ferran Torres, dont la polyvalence constitue l'un des principaux atouts. L'attaquant de la Roja est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec sa sélection, mais il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain. Reste désormais à convaincre le FC Barcelone.

Le Barça calme le jeu

Ces dernières heures, le président du Barça, Joan Laporta, a d'ailleurs pris la parole au sujet de l'avenir de Ferran Torres, qui est encore loin d'avoir quitté la Catalogne. Dans des propos rapportés par AS, il a déclaré :

« Ferran se rapprocherait du PSG ? J'ai eu vent de quelque chose à ce sujet, mais nous n'en avons pas la confirmation. C'est un joueur du Barça. Il se débrouille très bien avec la sélection : chaque fois qu'il entre en jeu, il se montre dangereux. Il a notamment délivré cette superbe passe décisive à Mikel Merino contre le Portugal. Nous avons de grands joueurs qui participent à cette Coupe du monde, et c'est pour cela que je suis là moi aussi. »

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Selon plusieurs sources, le FC Barcelone réclame 50 millions d'euros pour laisser partir Ferran Torres. Problème, le Paris Saint-Germain ne serait pas disposé à offrir plus de 30 millions d'euros pour l'ancien joueur de Manchester City. Des négociations vont s'ouvrir dans les prochains jours pour un joueur qui pourrait rendre de précieux services au PSG la saison prochaine.