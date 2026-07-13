Portugal : Jorge Jesus n’enverra pas Cristiano Ronaldo à la retraite

Pourquoi parler de ça sérieux ! On est en demi! Rien est fait !!! l'Espagne et L'argentine c'est pas rien!!
Bon maintenant cap sur Robbie Ure
Évidemment !
C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler
tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature
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🚨🚨| JUST IN: New Portugal boss Jorge Jesus confirms Cristiano Ronaldo 𝐑𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐈𝐍 his plans for the national team. ✅🇵🇹 Jesus worked with Ronaldo at Al-Nassr and dismissed suggestions the veteran could be a disruptive presence. [@goal]