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Portugal : Jorge Jesus n’enverra pas Cristiano Ronaldo à la retraite

Foot Mondial13 juil. , 11:00
parCorentin Facy
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Très critiqué au Portugal après un Mondial 2026 décevant, Cristiano Ronaldo a disputé sa dernière Coupe du monde. L’avant-centre d’Al-Nassr n’a en revanche pas l’intention de raccrocher toute suite avec la sélection.
Eliminé par l’Espagne en huitième de finale, Cristiano Ronaldo a disputé avec le Portugal son dernier match de Coupe du monde la semaine dernière. A 41 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid ou encore de la Juventus Turin en a terminé avec cette compétition mythique dans laquelle il n’aura finalement jamais brillé. En revanche, l’histoire entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise n’est elle pas terminée. A en croire les informations de la presse portugaise, le départ de Roberto Martinez ne signifie pas que CR7 ne jouera plus avec la sélection. Au contraire, le nouveau sélectionneur Jorge Jesus souhaite s’appuyer sur le talent et sur l’expérience de l’ancien Mancunien.
Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien puisque Jorge Jesus n’était autre que l’entraîneur… d’Al-Nassr la saison dernière. Sous la houlette du coach portugais, le club de Saudi Pro League a décroché le titre de champion d’Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo ne va donc pas raccrocher les crampons dans l’immédiat avec sa sélection, Jorge Jesus n’ayant aucunement l’intention de l’envoyer à la retraite. Un choix déjà controversé au Portugal, où certains estimaient après cette débâcle en Coupe du monde qu’il était grand temps de tourner la page CR7. Ce ne sera pas pour toute suite et la question est maintenant de savoir si Jorge Jesus réussira là où Roberto Martinez a échoué, en parvenant à intégrer Cristiano Ronaldo à un collectif compétitif pour, pourquoi pas, viser le sacre lors du prochain Euro.
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