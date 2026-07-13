L'OM se lance sur un défenseur de L1 à zéro euro

L'OM se lance sur un défenseur de L1 à zéro euro

OM13 juil. , 10:40
parGuillaume Conte
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Faute de moyens financiers, l'OM est bien obligé de tenter des coups. Les dirigeants marseillais se sont placés sur Malang Sarr, qui a quitté le RC Lens en fin de contrat et chercher un club.
Un défenseur central passé par Chelsea, le FC Porto, l’AS Monaco et le RC Lens, âgé de 27 ans et actuellement gratuit, il y a forcément du monde pour essayer de le faire signer. Malang Sarr est en position de force après une solide saison avec le club nordiste. Il a déjà annoncé son départ et le voilà en fin de contrat, libre de s’engager pour le club de son choix. Au début de l’été, le Fenerbahçe, Al-Hilal et un autre club saoudien se sont intéressés à lui, sans que cela n’aboutisse.
L’occasion en or pour voir l’OM se positionner et enfin se renforcer pour un coût minimum. Le Franco-Sénégalais ne représente pas un énorme salaire de Ligue 1, même s’il entend bien profiter de son statut de joueur libre pour récupérer un beau contrat. Mais si l’Atlético de Madrid le suivait en Liga, c’est un club moins prestigieux qui le drague désormais. Il s’agit de la Real Sociedad, preuve que Malang Sarr ne provoque pas non plus une terrible surenchère.
Le média spécialisé en profite donc pour rappeler que l’OM est toujours sur les rangs pour faire venir le natif de Nice, et que les deux parties sont en discussions. Des négociations qui permettent de démontrer l’intérêt marseillais même si, sans une ou deux ventes copieuses, Grégory Lorenzi n’aura pas grand chose à proposer au solide défenseur central.
Mais avec le départ de Benjamin Pavard, et celui toujours possible de Leonardo Balerdi, sans compter un Nayef Aguerd qui n’est pas totalement certain de rester en Provence, du mouvement est possible dans la charnière centrale. Recruter Malang Sarr fait partie des objectifs de la nouvelle direction, qui est désormais prévenue de la concurrence de la Real Sociedad. Grâce à sa victoire en Coupe du Roi, le club basque disputera, comme l’OM, l’Europa League cette saison. De son côté, c'est la Coupe de France que Sarr a remporté avec le RC Lens, même s'il a annoncé très tôt son intention de quitter définitivement l'Artois.
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tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature

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