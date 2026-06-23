L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters

L'ASSE enchaîne une deuxième saison consécutive en Ligue 2, et comme la saison passée, les Verts auront probablement les faveurs de Beinsports, l'unique diffuseur de la Ligue 2. Mais, du côté des dirigeants stéphanois, on espère changer l'habituelle programmation pour soulager un peu les supporters.

Le Progrès, Beinsports envisage de faire entrer les Nantais dans la danse pour cette programmation du samedi soir, ce qui ferait changer les habitudes du Peuple Vert. Les fans stéphanois n'avaient pas réellement de surprise à l'annonce des dates des matches de leur équipe préférée en 2025-2026, puisque Beinsports calait toujours la rencontre des Verts le samedi soir. Que ce soit à Geoffroy-Guichard ou en déplacement, l'AS Saint-Etienne jouait systématiquement le samedi soir, alors que Beinsports avait des cases préférentielles aussi le samedi en début d'après-midi, ou le lundi soir. Cependant, il y a un changement de taille cette saison en Ligue 2, c'est qu' un autre club légendaire du football français est descendu en Ligue 2 , à savoir le FC Nantes. Et selon, Beinsports envisage de faire entrer les Nantais dans la danse pour cette programmation du samedi soir, ce qui ferait changer les habitudes du Peuple Vert.

Beinsports pourrait faire de la place au FC Nantes

« Après une saison très facile à planifier pour les supporters stéphanois, avec un premier choix de beIN Sports chaque samedi 20 heures, les choses vont peut-être changer. Si la chaîne n’a pas encore communiqué sa grille, elle devrait conserver le même créneau pour son affiche de chaque journée. Mais avec la descente de Nantes , elle souhaiterait effectuer un roulement sur cette case, qui pourrait engendrer des matchs sur d’autres moments pour l’ASSE, a priori le lundi soir et le samedi après-midi », précise le quotidien régional. Pour Beinsports, qui n'aura plus aucun match de Ligue 1 à diffuser la saison prochaine, la LFP ayant récupéré la totalité des rencontres, l'intérêt de diversifier sa programmation le samedi soir est évident. Alors, en ayant Nantes et Saint-Etienne dans son catalogue, la chaîne sportive franco-qatari a forcément l'intention de donner le plus d'exposition possible aux deux formations qui lui garantissent de belles audiences.