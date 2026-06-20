L’ASSE déniche son futur buteur en D2 suisse

Confrontée aux envies d’ailleurs de Lucas Stassin, l’AS Saint-Etienne anticipe le départ de son attaquant. Le club stéphanois se prépare à recruter un nouvel avant-centre et s’intéresse à l’Ivoirien Keasse Bah, sous contrat avec le Stade Lausanne-Ouchy, équipe de deuxième division suisse.

L’attaque de l’AS Saint-Etienne présentera sûrement de nouveaux visages la saison prochaine. Retenus l’été dernier avec l’espoir de remonter rapidement en Ligue 1, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili devraient cette fois obtenir un bon de sortie. Les deux hommes accepteront difficilement d’enchaîner une deuxième saison en Ligue 2 . Compte tenu de leurs valeurs respectives, les dirigeants des Verts seront en mesure de négocier de gros transferts qui aideront à financer le recrutement estival.

Reste à savoir comment la direction compte utiliser l’enveloppe à sa disposition. En cas de départs des deux internationaux, les fidèles de Geoffroy-Guichard attendront sûrement des remplaçants d’un certain niveau. Les supporters seront donc sceptiques au moment d’apprendre que l’AS Saint-Etienne tente de recruter un avant-centre... en deuxième division suisse. Principalement annoncés à la lutte avec les Allemands du Borussia Mönchengladbach, les Verts ont un faible pour Keasse Bah (21 ans), révèle Foot Mercato . L’attaquant du Stade Lausanne-Ouchy a attiré l’attention des recruteurs stéphanois pendant sa récente saison à 8 buts et 4 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

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Ses performances ont également alerté une formation de Ligue 1, à savoir Angers, arrivé trop tard sur ce dossier. Preuve que l’ancien joueur de l’Ararat Erewan (Arménie) possède un potentiel attirant malgré son prix très abordable. Sur le site de Transfermarkt, Keasse Bah n’est estimé qu’à 700 000 euros. Mais la source précise que son transfert pourrait être conclu pour une somme supérieure. Rien d’insurmontable pour l’AS Saint-Etienne apparemment bien partie pour racheter ses deux années de contrat au Stade Lausanne-Ouchy.