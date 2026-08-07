ol manque de discipline un titulaire se met en danger caleta car 14 385920

L'OL offre Caleta-Car à une seule condition

OL07 août , 12:40
parClaude Dautel
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Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027, Duje Caleta-Car est de retour après un an de prêt à la Real Sociedad. Mais Paulo Fonseca ne compte pas sur lui, et l'OL est prêt à tout pour s'en débarrasser.
Prêté par Southampton à l'Olympique Lyonnais en 2023, l'ancien joueur croate de l'Olympique de Marseille, avait signé un an plus tard un contrat jusqu'en 2027 avec le club rhodanien. Mais Duje Caleta-Car n'a pas répondu aux attentes, et l'an passé l'OL a décidé de prêter le défenseur international croate à la Real Sociedad. Cependant, le club espagnol n'a pas conservé le joueur de 29 ans et ce dernier réintègre donc l'effectif de Paulo Fonseca. Mais rien n'a changé et l'entraîneur lyonnais n'a pas plus besoin de lui cette année que l'an dernier. Au moment où Duje Caleta-Car sort d'un Mondial 2026 particulièrement discret, la presse croate annonce que l'OL est prêt à tout pour se séparer de lui.

L'OL veut se séparer de Caleta-Car

Le quotidien sportif croate Sportske Novosti explique ce vendredi que du côté de l'Olympique Lyonnais, on acceptera de libérer le joueur de sa dernière année de contrat, ou même on le prêtera gratuitement si un club accepte de prendre en charge le salaire du défenseur. Tout cela sachant que Duje Caleta-Car gagne 310.000 euros bruts par mois à l'Olympique Lyonnais, ce qui en fait un des plus gros salaires de l'OL. Le média basé à Zagreb précise que pour l'instant aucune offre n'est arrivée sur le bureau des dirigeants lyonnais pour l'ancien joueur de l'OM et que les négociations vont forcément être tendues pour tenter de le faire partir avant la fin du mercato. A l'heure où le club de Michele Kang doit penser à dégraisser son effectif, et avant même de savoir si Lyon jouera la très rémunératrice Ligue des champions, des fantômes de l'ère John Textor hantent encore les discussions;

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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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