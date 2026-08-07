L'OL offre Caleta-Car à une seule condition

Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027, Duje Caleta-Car est de retour après un an de prêt à la Real Sociedad. Mais Paulo Fonseca ne compte pas sur lui, et l'OL est prêt à tout pour s'en débarrasser.

Prêté par Southampton à l'Olympique Lyonnais en 2023, l'ancien joueur croate de l'Olympique de Marseille, avait signé un an plus tard un contrat jusqu'en 2027 avec le club rhodanien. Mais Duje Caleta-Car n'a pas répondu aux attentes, et l'an passé l'OL a décidé de prêter le défenseur international croate à la Real Sociedad. Cependant, le club espagnol n'a pas conservé le joueur de 29 ans et ce dernier réintègre donc l'effectif de Paulo Fonseca. Mais rien n'a changé et l'entraîneur lyonnais n'a pas plus besoin de lui cette année que l'an dernier. Au moment où Duje Caleta-Car sort d'un Mondial 2026 particulièrement discret, la presse croate annonce que l'OL est prêt à tout pour se séparer de lui.

L'OL veut se séparer de Caleta-Car