L'OL offre Caleta-Car à une seule condition

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^
? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!
Si ça se fait à ce prix là, bravo!
Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^
C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^
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🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Lyon could let Duje Ćaleta-Car leave for free this summer if another club agrees to take over his salary. The Croatian defender has one year remaining on his contract after returning from his loan at Real Sociedad, but Lyon no longer see him as part of their