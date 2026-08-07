Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan
Haissem Hassan

Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan

OM07 août , 12:20
parEric Bethsy
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Dans l’attente d’une meilleure situation financière, l’Olympique de Marseille a déjà avancé sur certaines pistes. Le club phocéen a d’ailleurs formulé une offre pour l’ailier du Real Oviedo Haissem Hassan, impatient de signer.
La crise traversée par l’Olympique de Marseille a sans doute refroidi certaines cibles, mais pas Haissem Hassan (24 ans). L’ailier du Real Oviedo (D2 espagnole) se verrait bien rejoindre le club phocéen cet été. Déterminé, le Franco-Egyptien a même repoussé plusieurs approches pour se focaliser sur son courtisan de Ligue 1. Le natif de Bagnolet en région parisienne a aussi trouvé un accord avec la direction olympienne sur la base d’un contrat longue durée.
Selon les informations de Misr Al-Balad, Haissem Hassan a prévu de s’engager pour cinq ans, soit jusqu’en 2031, avec un salaire annuel d’environ 1,5 million d’euros. Le plus dur reste à faire pour l’Olympique de Marseille qui doit maintenant s’entendre avec le Real Oviedo. Un accord pourrait bientôt intervenir, du moins si les Espagnols acceptent l’offre transmise. Les dirigeants marseillais ont formulé une proposition estimée à 8,5 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros en bonus liés aux performances du joueur. Difficile de dire si ce package à 10 millions d’euros suffira pour racheter la dernière année de contrat d’Haissem Hassan. On parle d’un international égyptien qui s’est distingué durant la Coupe du monde 2026.

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En tout cas, l’offre envoyée prouve que l’Olympique de Marseille est tout proche de débloquer son recrutement. Le club de Frank McCourt, qui n’a toujours pas enregistré la moindre recrue estivale, doit encore vendre des joueurs et alléger sa masse salariale avant de passer à l’action. L’état de ses finances devrait bientôt s’améliorer dans la mesure où les Argentins Facundo Medina et Geronimo Rulli sont respectivement attendus au Bayer Leverkusen et à Manchester City, tandis que la Real Sociedad négocie le retour de son ancien défenseur central Nayef Aguerd.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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