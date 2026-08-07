Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan

Dans l’attente d’une meilleure situation financière, l’Olympique de Marseille a déjà avancé sur certaines pistes. Le club phocéen a d’ailleurs formulé une offre pour l’ailier du Real Oviedo Haissem Hassan, impatient de signer.

La crise traversée par l’Olympique de Marseille a sans doute refroidi certaines cibles, mais pas Haissem Hassan (24 ans). L’ailier du Real Oviedo (D2 espagnole) se verrait bien rejoindre le club phocéen cet été. Déterminé, le Franco-Egyptien a même repoussé plusieurs approches pour se focaliser sur son courtisan de Ligue 1. Le natif de Bagnolet en région parisienne a aussi trouvé un accord avec la direction olympienne sur la base d’un contrat longue durée.

Selon les informations de Misr Al-Balad, Haissem Hassan a prévu de s’engager pour cinq ans, soit jusqu’en 2031, avec un salaire annuel d’environ 1,5 million d’euros. Le plus dur reste à faire pour l’Olympique de Marseille qui doit maintenant s’entendre avec le Real Oviedo. Un accord pourrait bientôt intervenir, du moins si les Espagnols acceptent l’offre transmise. Les dirigeants marseillais ont formulé une proposition estimée à 8,5 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros en bonus liés aux performances du joueur. Difficile de dire si ce package à 10 millions d’euros suffira pour racheter la dernière année de contrat d’Haissem Hassan. On parle d’un international égyptien qui s’est distingué durant la Coupe du monde 2026.

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En tout cas, l’offre envoyée prouve que l’Olympique de Marseille est tout proche de débloquer son recrutement. Le club de Frank McCourt, qui n’a toujours pas enregistré la moindre recrue estivale, doit encore vendre des joueurs et alléger sa masse salariale avant de passer à l’action. L’état de ses finances devrait bientôt s’améliorer dans la mesure où les Argentins Facundo Medina et Geronimo Rulli sont respectivement attendus au Bayer Leverkusen et à Manchester City, tandis que la Real Sociedad négocie le retour de son ancien défenseur central Nayef Aguerd.