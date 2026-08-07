Didier Deschamps a refusé cette demande honteuse

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a prévenu qu'il ne se refusait aucun choix professionnel, mais Didier Deschamps n'est tout de même pas prêt à accepter n'importe quoi. Même contre un énorme chèque.

Compte tenu de ses performances sur le banc des Bleus, il est évident que Didier Deschamps suscite l'intérêt de plusieurs clubs, mais aussi et surtout de nombreuses sélections nationales. Cependant, c'est de l'Arabie saoudite qu'est venue la première offre pour le technicien de 57 ans. Actuellement en vacances, après un Mondial qu'il a terminé très fatigué nerveusement , l'ancien coach de l'équipe de France a en effet été contacté par Al-Ahli, club ambitieux de la Saudi Pro League, qui souhaitait bénéficier des connaissances de Didier Deschamps pour progresser. Sauf que les dirigeants saoudiens ont détaillé le poste à l'ancien joueur de l'OM, et c'est peu dire que leurs méthodes de travail n'ont pas du tout convaincu Deschamps, comme l'explique Koora , principal média du monde arabe sur le football.

Deschamps aux ordres, les Saoudiens ont tout faux

En fait, pour les entraîneurs européens, et encore plus pour Didier Deschamps, dans les clubs saoudiens, les dirigeants aiment bien se mêler du sportif. « Les négociations n'ont pas progressé comme prévu en raison du mécanisme de prise de décision au sein des clubs saoudiens, où la question sportive n'est pas limitée au seul entraîneur. Plusieurs parties participent à l'élaboration des décisions stratégiques, ce qui conduit souvent à un allongement des procédures ou à un changement d'orientation au cours des prises de décisions », expliquent nos confrères. C'est un peu comme si Philippe Diallo venait dire à Zinedine Zidane comment composer son équipe, ou même lui imposer des choix.

De plus, le fameux Fonds public d'investissement (PIF), qui possède 75% du club d'Al-Ahli, a aussi son mot à dire dans les transferts, et exige parfois certaines signatures. Du côté de Didier Deschamps, on a donc courtoisement rejeté cette proposition qui ne colle pas avec ses méthodes de travail. Et c'est Marino Pusic qui a finalement accepté cette fonction.