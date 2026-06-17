Der Zakarian revient officiellement sur le banc du FC Nantes

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

mec un club il a de l'argent il achete des joueurs qu'il veut une nation n'achete pas une nation ne s'entraine pas tout les jours ensemble un club oui!! et puis j'avais oublier qu'il n'y avait pas de purge en ldc mdr et tu dis regarder les matchs.