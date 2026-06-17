Der Zakarian et Franck Kita

Der Zakarian revient officiellement sur le banc du FC Nantes

FC Nantes17 juin , 11:28
parClaude Dautel
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Le FC Nantes a officialisé la nomination de Michel Der Zakarian au poste d'entraîneur. L'ancien joueur et entraîneur des Canaris aura pour mission de ramener le club dans l'élite. Vitorino Hilton sera l'un de ses adjoints.
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Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

mec un club il a de l'argent il achete des joueurs qu'il veut une nation n'achete pas une nation ne s'entraine pas tout les jours ensemble un club oui!! et puis j'avais oublier qu'il n'y avait pas de purge en ldc mdr et tu dis regarder les matchs.

Messi en larmes après « des jours difficiles »

il devait surtout prendre rouge !!

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