OM : Hojbjerg exige un bon de sortie

L'OM continue son opération dégraissage et cela n'est pas terminé. Deux titulaires en puissance sont allés taper à la porte de Stéphane Richard afin de le prévenir qu'ils souhaitaient partir lors de ce mercato.

Après Géronimo Rulli, qui va s'engager à Manchester City, et Facundo Medina à Leverkusen, le mercato de l'Olympique de Marseille ne sera pas terminé. Car les dirigeants phocéens veulent vendre pour au moins 100 millions d'euros de joueurs cet été, et alléger la masse salariale de manière drastique. Le compte La Minute OM explique qu'un cadre a demandé à la direction de pouvoir être vendu cet été. Ce joueur, c'est Pierre-Emile Hojbjerg, l'international danois du club phocéen, lequel sait où il veut signer. « Hojbjerg a signifié à ses dirigeants son souhait de quitter le club lors de ce mercato. Il (Balerdi également) privilégie un départ vers la Liga ou la Serie A », explique le média spécialisé.

Hojbjerg coûte cher c'est le problème

Sachant que Pierre-Emie Hojbjerg est le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, avec près de 500.000 euros par mois, on se doute bien que Stéphane Richard ne s'opposera surtout pas au départ du milieu de terrain. D'autant que la saison passée, l'ancien joueur de Tottenham a eu des performances en dents de scie et pas réellement à la hauteur de l'attente, et de l'investissement financier, des dirigeants de l'OM. Cependant, même si Pierre-Emie Hojbjerg veut partir, encore faut-il lui trouver un club capable de s'aligner sur un tel salaire. Ces dernières semaines, l'AC Milan semblait vouloir reconstituer le duo Rabiot-Hojbjerg , mais cela ne semble plus réellement d'actualité. Et cela même si le joueur danois acceptera avec plaisir de rejoindre les Rossoneri.

L'Olympique de Marseille espère que vers la fin du mercato les choses se décanteront, et qu'avec le début des différents championnats européens, un club estimera que la signature du milieu de terrain de 31 ans est une bonne solution. Car l'OM espère surtout ne pas avoir à payer un salaire de 6ME jusqu'en 2027, puis le voir partir libre, pour un seul joueur. Tout cela au moment où Frank McCourt a décidé d'appliquer un salary cap de 100.000 euros par mois aux nouveaux joueurs de son club.