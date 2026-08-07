ASSE : Un énorme coup de colère à 24h de la reprise
Pierre Ekwah

ASSE : Un énorme coup de colère à 24h de la reprise

ASSE07 août , 15:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne débute sa saison de Ligue 2 samedi contre Sochaux. Mais à 24 heures du début de saison, les supporters des Verts viennent de pousser un énorme coup de gueule contre un joueur. Évidemment, c'est Pierre Ekwah. 
Sportivement, l'ASSE semble bien équipée pour entamer la saison de Ligue 2 en rêvant de manière très officielle d'un retour en Ligue 1. Sauf qu'au sein de l'effectif de Ian Cathro, il y a un joueur qui suscite un énorme malaise interne et encore plus externe, c'est Pierre Ekwah. On s'en souvient, le joueur avait été prêté avec option d'achat par Sunderland à Saint-Etienne, mais le joueur avait très mal pris que l'ASSE lève l'option alors que le club était relégué. Un bras de fer s'était engagé avant que finalement Ekwah soit prêté à Watford. Mais le milieu défensif est revenu dans le Forez et la crise a recommencé. Mais désormais, le joueur est dans le collimateur des supporters stéphanois, lesquels ont affiché des banderoles très agressives à l'encontre de Pierre Ekwah lors des matches de préparation. Et à la veille de la reprise du championnat, c'est un communiqué commun des supporters de l'ASSE qui s'en prend au joueur de 24 ans.

Pierre Ekwah doit être viré de l'ASSE

Via les réseaux sociaux, les quatre principaux groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne ont haussé le ton et exigent que le joueur ne soit jamais autorisé à porter le maillot des Verts. « Alors que nous nous apprêtons à disputer une deuxième saison à ce niveau, nous constatons que Pierre Ekwah appartient toujours à l’effectif et qu’une réintégration sportive reste possible. Les contraintes financières ou contractuelles ne sauraient primer sur les valeurs de notre ville, sur l’unité d’un collectif et sur l’honneur que devrait avoir ce joueur de porter les couleurs d’un club légendaire. Pour lui comme pour n’importe quel joueur manquant de respect à l’institution, à son histoire et à ses supporters, la réaction de la Direction doit être ferme et sans concession. Accepter un comportement de la sorte reviendrait à créer un précédent dangereux (...) Nos quatre groupes de supporters affirment, d’une seule voix, leur opposition absolue au retour de Pierre Ekwah sur le terrain sous le maillot vert, quelles que soient les réalités du marché des transferts », indiquent les supporters de l'ASSE.

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