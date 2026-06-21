L'ASSE reçoit une bonne nouvelle pour garder Davitashvili

oui, mais il n'y a presque plus personne au stade parcequ'on s'emmerde.
L2
tout le monde savait que des le depart, c etait magouille et fiasco assuré. des fois vaut mieux le vendre a perte et economiser un salaire enorme que de le trainer encore en le payant pour etre sur le banc. voir pire. avec ses blessures, il pourrait couter encore plus cher au club. C est le meme probleme avec Kondogbia.
332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.
400k€ chargé !
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Le druide du Chaudron 🧙♂️ Contrôles soyeux, vista, finition clinique Cette saison, Zuriko Davitashvili avait la formule parfaite pour enflammer Geoffroy-Guichard 🔥⚽ Lauréat du Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue2BKT 🏆 👏 Félicitations Zuriko ! #TropheesUNFP