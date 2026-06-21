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Zuriko Davitashvili

L'ASSE reçoit une bonne nouvelle pour garder Davitashvili

ASSE21 juin , 9:00
parEric Bethsy
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Après l’échec dans la course à la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ouvre la porte à Zuriko Davitashvili. Une offre satisfaisante pourrait convaincre les Stéphanois de vendre leur attaquant à deux ans de la fin de son contrat. Mais pour le moment, l’international géorgien ne dispose d’aucune piste concrète, pas même du côté du Besiktas.
L’AS Saint-Etienne n’est plus aussi catégorique que l’été dernier. Avant d’entamer la saison en Ligue 2, l’actionnaire Kilmer Sports Ventures s’était fermement opposé aux départs de ses meilleurs joueurs. L’objectif était de conserver un effectif suffisamment compétitif pour remonter rapidement. Et tant pis pour les états d’âme de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, un temps réticents à l’idée d’évoluer à ce niveau.

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Quelques mois plus tard, force est de constater que les deux attaquants n’ont pas permis aux Verts de retrouver l’élite. D’où le bon de sortie accordé au Belge, notamment convoité en Angleterre, mais aussi à l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. L’AS Saint-Etienne est effectivement ouverte à un départ de Zuriko Davitashvili en cas d’offre satisfaisante. Cette proposition pourrait bien venir de Turquie où le Besiktas s’intéresse toujours au Géorgien âgé de 25 ans.
Selon les informations de Besiktas Medya Grup, le Stéphanois sous contrat jusqu’en 2028 est suivi de près, sans pour autant représenter une priorité. Le club stambouliote a d’autres ailiers mieux placés dans sa short-list à l’image du Gunner d’Arsenal Leandro Trossard (31 ans). C’est peut-être une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne qui peut encore espérer garder le meilleur joueur de Ligue 2 la saison prochaine. Bien sûr, le mercato estival ne fait que commencer et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais en attendant de connaître le prix fixé pour son transfert, l’international géorgien n’est pas encore certain de recevoir la proposition qui mettra tout le monde d’accord.
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tout le monde savait que des le depart, c etait magouille et fiasco assuré. des fois vaut mieux le vendre a perte et economiser un salaire enorme que de le trainer encore en le payant pour etre sur le banc. voir pire. avec ses blessures, il pourrait couter encore plus cher au club. C est le meme probleme avec Kondogbia.

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332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.

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