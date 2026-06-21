L'ASSE reçoit une bonne nouvelle pour garder Davitashvili

Après l’échec dans la course à la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ouvre la porte à Zuriko Davitashvili. Une offre satisfaisante pourrait convaincre les Stéphanois de vendre leur attaquant à deux ans de la fin de son contrat. Mais pour le moment, l’international géorgien ne dispose d’aucune piste concrète, pas même du côté du Besiktas.

L’AS Saint-Etienne n’est plus aussi catégorique que l’été dernier. Avant d’entamer la saison en Ligue 2, l’actionnaire Kilmer Sports Ventures s’était fermement opposé aux départs de ses meilleurs joueurs. L’objectif était de conserver un effectif suffisamment compétitif pour remonter rapidement. Et tant pis pour les états d’âme de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, un temps réticents à l’idée d’évoluer à ce niveau.

Quelques mois plus tard, force est de constater que les deux attaquants n’ont pas permis aux Verts de retrouver l’élite. D’où le bon de sortie accordé au Belge, notamment convoité en Angleterre, mais aussi à l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. L’AS Saint-Etienne est effectivement ouverte à un départ de Zuriko Davitashvili en cas d’offre satisfaisante. Cette proposition pourrait bien venir de Turquie où le Besiktas s’intéresse toujours au Géorgien âgé de 25 ans.