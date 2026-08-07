Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^
? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!
Si ça se fait à ce prix là, bravo!
Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^
C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^
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🚨🇦🇷 Exclusive story on Geronimo Rulli to Man City now closer to completion as talks are moving forward with OM. James Trafford will join Leeds United with medical done today and Lucas Perri also expected to join Torino. 🔄🧤