Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

A la recherche d’un gardien pour remplacer Geronimo Rulli, l’Olympique de Marseille a étudié la piste de l’ancien Lyonnais Lucas Perri. Mais le portier de Leeds United n’a pas réfléchi bien longtemps avant de refuser l’invitation.

A deux semaines de la reprise du championnat, Bruno Genesio est toujours dans le flou. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne sait pas à quoi ressemblera son équipe. De nombreux départs sont encore annoncés et les mouvements n’épargneront aucun secteur de jeu, pas même celui des gardiens. A son retour de vacances, l’international argentin Geronimo Rulli est effectivement attendu à Manchester City. On évoquait l’hypothèse d’une promotion pour sa doublure Jeffrey de Lange. Mais le Néerlandais pourrait lui aussi emprunter la sortie d'ici la fin du mercato

La situation oblige le club phocéen à observer le marché des gardiens où le nom de Lucas Perri (28 ans) a été coché. Le Brésilien n’est pas un inconnu en France puisque les amateurs de Ligue 1 se souviennent forcément de ses bonnes performances avec l’Olympique Lyonnais. Celui qui avait succédé à Anthony Lopes avait fait taire les critiques, mais sans parvenir à confirmer après son transfert du côté de Leeds United. Les dirigeants marseillais ont donc flairé la bonne affaire. Sauf que l’ancien Gone n’est absolument pas intéressé.

Nos confrères italiens de Tuttosport indiquent que Lucas Perri a repoussé les avances phocéennes afin de privilégier l’offre du Torino. L’écurie turinoise va donc conclure son prêt avec une option d’achat fixée à 11 millions d’euros. On ignore si le géant brésilien (1,97m) a souhaité rester fidèle à l’Olympique Lyonnais. Quoi qu’il en soit, son refus a contraint le pensionnaire du Vélodrome à se rabattre sur le dossier Marcin Bulka. La direction olympienne a formulé une offre de prêt à Neom pour le gardien passé par le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice.