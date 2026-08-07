L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

Absent depuis plusieurs semaines, Pavel Sulc est annoncé sur le départ. L’Olympique Lyonnais tente de négocier un gros transfert sachant qu’une partie de l’indemnité reviendra au Viktoria Plzen, le précédent club de l’attaquant tchèque.

La mise au point de Paulo Fonseca n’a pas convaincu tout le monde. Avant la défaite dans le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague (2-1) mardi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait assuré que Pavel Sulc était bien victime d’une blessure au genou. Alors que l’on soupçonnait une mise à l’écart en vue d’un transfert, le technicien portugais assure que ce pépin physique explique l’absence de son attaquant depuis le match amical contre le Servette le 15 juillet dernier. Au passage, le coach des Gones a tout de même avoué une certaine agitation autour de l’international tchèque, très convoité.

« Nous savons que Pavel a fait une grande saison l'an passé et que c'est un joueur que les autres clubs aiment beaucoup, admettait Paulo Fonseca devant les médias. Dans notre club, tous les joueurs sont une possibilité pour les autres clubs, mais je sais que la cote de Pavel est grande en ce moment en Europe et que les clubs sont attentifs à sa situation. » En plus de Leeds United, Tottenham, Everton, Aston Villa et la Juventus Turin seraient également intéressés. L’Olympique Lyonnais peut ainsi envisager une belle recette.

Il ne sera pas difficile de dépasser les 7,5 millions d’euros dépensés pour Pavel Sulc l’été dernier. D'après les dernières indiscrétions, le club rhodanien espère conclure une opération à 25 millions d’euros, sachant qu’une partie de l’argent reviendra au Viktoria Plzen. La précédente équipe de l’attaquant polyvalent avait négocié 15% sur une éventuelle plus-value. Un bonus non négligeable puisqu’il permettrait au club tchèque de récupérer 2,6 millions d’euros supplémentaires si l’Olympique Lyonnais parvenait à négocier le deal souhaité.