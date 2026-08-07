Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
Pavel Sulc encore blessé

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

OL07 août , 15:00
parEric Bethsy
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Absent depuis plusieurs semaines, Pavel Sulc est annoncé sur le départ. L’Olympique Lyonnais tente de négocier un gros transfert sachant qu’une partie de l’indemnité reviendra au Viktoria Plzen, le précédent club de l’attaquant tchèque.
La mise au point de Paulo Fonseca n’a pas convaincu tout le monde. Avant la défaite dans le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague (2-1) mardi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait assuré que Pavel Sulc était bien victime d’une blessure au genou. Alors que l’on soupçonnait une mise à l’écart en vue d’un transfert, le technicien portugais assure que ce pépin physique explique l’absence de son attaquant depuis le match amical contre le Servette le 15 juillet dernier. Au passage, le coach des Gones a tout de même avoué une certaine agitation autour de l’international tchèque, très convoité.

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« Nous savons que Pavel a fait une grande saison l'an passé et que c'est un joueur que les autres clubs aiment beaucoup, admettait Paulo Fonseca devant les médias. Dans notre club, tous les joueurs sont une possibilité pour les autres clubs, mais je sais que la cote de Pavel est grande en ce moment en Europe et que les clubs sont attentifs à sa situation. » En plus de Leeds United, Tottenham, Everton, Aston Villa et la Juventus Turin seraient également intéressés. L’Olympique Lyonnais peut ainsi envisager une belle recette.
Il ne sera pas difficile de dépasser les 7,5 millions d’euros dépensés pour Pavel Sulc l’été dernier. D'après les dernières indiscrétions, le club rhodanien espère conclure une opération à 25 millions d’euros, sachant qu’une partie de l’argent reviendra au Viktoria Plzen. La précédente équipe de l’attaquant polyvalent avait négocié 15% sur une éventuelle plus-value. Un bonus non négligeable puisqu’il permettrait au club tchèque de récupérer 2,6 millions d’euros supplémentaires si l’Olympique Lyonnais parvenait à négocier le deal souhaité.
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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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