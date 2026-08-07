PSG : 170ME pour Barcola, alerte rouge à Liverpool

PSG : 170ME pour Barcola, alerte rouge à Liverpool

PSG07 août , 12:00
parEric Bethsy
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Prêt à vendre Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain attend 170 millions d’euros pour transférer son ailier. Un prix jugé excessif en Angleterre où l’on conseille à Liverpool d’abandonner la piste du Français.
Fidèle à sa politique, le Paris Saint-Germain ne retient pas Bradley Barcola. L’ailier sous contrat jusqu’en 2028 refuse de prolonger et n’entre plus dans les critères établis par ses supérieurs, seulement disposés à travailler avec des joueurs totalement impliqués dans le projet. Le club de la capitale a donc accepté de négocier son transfert avec Liverpool. Mais il n’est pas question de le brader. Au contraire, le double champion d’Europe a pour objectif de le vendre au prix fort.
C'est tout simplement ahurissant !
- Michael Owen
Le Paris Saint-Germain n’attend pas moins de 170 millions d’euros pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Il s’agirait du plus gros achat de l’histoire de Liverpool, loin devant les 145 millions d’euros misés sur l’attaquant suédois Alexander Isak l’été dernier. De quoi refroidir l’ancien Red Michael Owen qui conseille d’oublier l’international français. « Ça semble exorbitant, non ? Pour un joueur qui n’a pas encore fait ses preuves en Premier League », s’est étonné le consultant anglais auprès du Liverpool Echo.
« Il a certes évolué au plus haut niveau, oui, mais il y a un moment où il faut savoir dire non, n'est-ce pas ? Si l’on atteint les 145 millions de livres... C’est tout simplement ahurissant, a-t-il insisté. J’avais d’ailleurs déclaré il y a quelques mois que, si j’étais à la place de Liverpool, j’essaierais de recruter Jarrod Bowen de West Ham pour remplacer Mohamed Salah. Ça me semblait très pertinent. Mais évidemment, ça ne semble plus envisageable maintenant, donc ils vont devoir le faire. » Si les clubs anglais acceptent de miser des sommes folles sur des joueurs de Premier League, c’est moins le cas lorsqu’il s’agit de recruter à l’étranger.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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