Son départ est bouclé, l'ASSE perd sa star

C'est un ensemble, joueurs et staff technique. Toujours utile que c'est lui le sélectionneur, et que les joueurs présents sont ceux qu'il a choisi. Les choix des titulaires comme ceux des remplaçants. Les occasions nettes ont été iraniennes, avec un but refusé pour un cheveu.
ce serait le même jour que l'OL et l'OM passerai la dncg ?
on le garde il vaudra peut être la moitié du prix qu'on a payé en fin de saison. s'il a moins de pépins physique et peu de fierté, il peut encore être utile.
La Roma n'est pas l'équipe qui obtient le plus de penalties mais bon.
On pourrait croire que Rudi Garcia est le coupable idéal pour expliquer tout ça... alors que si on regarde bien, on s'aperçoit que des joueurs se trainent sur le terrain et que certains sont vraiment en fin de carrière.
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