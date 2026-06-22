Son départ est bouclé, l'ASSE perd sa star

L’AS Saint-Étienne sait que le mercato estival sera plus mouvementé que jamais. Lucas Stassin ne sera d’ailleurs plus un joueur des Verts dans quelques jours.

L’ ASSE sera une candidate déclarée à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. La concurrence sera néanmoins très forte et les Verts ne veulent pas passer à côté de leur mercato estival. Plusieurs dossiers sont à gérer. Les Stéphanois possèdent dans leur effectif des éléments à forte valeur marchande, comme Zuriko Davitashvili ou encore Lucas Stassin. Concernant le Belge, l’AS Saint-Étienne espère que la situation se débloquera rapidement, son départ étant déjà prévu dans les plans du club du Forez.

Lucas Stassin, le départ est déjà acté

Selon les informations de Peuple Vert, le secteur offensif de l’AS Saint-Étienne concentre actuellement toutes les attentions. Les Verts sont notamment à la recherche d’un nouvel attaquant capable de prendre la succession de Lucas Stassin. Plusieurs profils intéressants sont supervisés, même si aucun nom n’a filtré pour le moment. Concernant le Belge, il ne manquera pas d’opportunités pour rebondir au plus haut niveau. Reste à savoir pour quel montant il pourra quitter le club stéphanois. Encore sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2028, l’attaquant né à Braine-le-Comte est estimé à au moins 15 millions d’euros.

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Une belle rentrée d’argent attend une ASSE qui ne veut pas mettre en danger ses finances. L’objectif est de continuer à progresser pour monter en Ligue 1 et y rester le plus longtemps possible. Kilmer Sports joue gros depuis son arrivée mais maintient le cap. Cet été, les Verts seront attentifs à des profils bien précis sur le mercato et les erreurs de casting, qui ont été nombreuses ces derniers temps, devront être évitées sous peine de vivre une nouvelle grande déception en fin de saison prochaine. Inacceptable pour les amoureux du club stéphanois.