L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne

L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne

ASSE28 juin , 14:30
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato de l'ASSE est relativement calme pour l'instant, mais les grandes manœuvres ne devraient pas tarder. Pour renforcer son attaque, les Verts pensent à Killian Corredor, qui évolue en Allemagne et plus précisément à Darmstadt.
C'est le 1er juillet que les joueurs stéphanois ont rendez-vous pour la reprise. Et en dehors de l'entraîneur, puisque Philippe Montanier, a cédé sa place à Ian Cathro, il y aura très peu de têtes nouvelles dans le vestiaire mercredi prochain à l'heure de la reprise. Cependant, la cellule recrutement travaille dur afin d'apporter à l'entraîneur écossais des joueurs capables de faire remonter l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. C'est dans cet objectif que les Verts discuteraient actuellement avec l'entourage de Killian Corredor, afin de savoir si ce dernier serait tenté par un retour en France, et plus précisément à Saint-Étienne. Âgé de 25 ans, l'avant-centre formé à Rodez, passé par Toulouse, mais désormais sous contrat avec Darmstadt, cinquième du dernier championnat allemand de D2, pourrait venir renforcer l'attaque stéphanoise, confirme le compte spécialisé La Voix des Verts.

L'ASSE veut faire revenir un spécialiste de la L2

Après une saison relativement modeste, puisqu'il n'a marqué que cinq buts avec le club allemand, Killian Corredor a un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Ian Cathro. « Killian Corredor est capable de jouer à gauche ou dans l’axe. Il vient de passer deux saisons en Allemagne. Il y a des discussions qui ont débuté il y a un peu plus d’une semaine et qui vont se poursuivre. Killian Corredor a encore deux ans de contrat avec Darmstadt, mais il souhaite quitter l’Allemagne et revenir en France. Mais attention, d’autres clubs sont également intéressés », prévient le responsable du compte X. Il est vrai qu'avec les départs probables de Stassin et de Davitashvili, l'AS Saint-Etienne a impérativement besoin de se renforcer sur le plan offensif. Selon Transfermarkt, la valeur de Corredor est estimée à 2,8 mllions d'euros.

Lire aussi

ASSE : La montée en Ligue 1 déjà compromiseASSE : La montée en Ligue 1 déjà compromise
ASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux VertsASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux Verts
Articles Recommandés
Om Un Joueur Vraiment Intransferable Existe A Marseille
OM

OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille

Algerie Luca Zidane Ecarte A Cause Dune Faiblesse Ingerable
Mondial 2026

Algérie : Luca Zidane écarté à cause d'une faiblesse ingérable

Manu Kone Se Positionne Le Psg Va Adorer
PSG

Manu Koné se positionne, le PSG va adorer

Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
OL

OL : La FFF remercie Michele Kang d'avoir « sauvé l’Olympique Lyonnais »

Fil Info

28 juin , 16:30
OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille
28 juin , 16:00
Algérie : Luca Zidane écarté à cause d'une faiblesse ingérable
28 juin , 15:30
Manu Koné se positionne, le PSG va adorer
28 juin , 15:00
OL : La FFF remercie Michele Kang d'avoir « sauvé l’Olympique Lyonnais »
28 juin , 14:00
L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1
28 juin , 13:30
EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident
28 juin , 13:00
La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer
28 juin , 12:40
L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico
28 juin , 12:20
Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre

Derniers commentaires

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Un club qui arrive à faire 21 offres pour un joueur ca rentre dans le livre des records

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

21 offre de la roma , c'est bizarre L OM on pas reçu !

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Il est pas blacklisté c'est toi qui croit se qu on te dit

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Explique moi pourquoi il est black listé en Angleterre ? Et des offres il y en a eu 2 1 de Rome et une de Turquie ! Elle sont certes basses pour vous mais ne ce bouscule pas non plus! Toute l’Europe connaît le types c’est bien sont gros problème

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Son passé a rien à voir avec le football, pour instant y a aucune offre est parvenu

La Roma Lache Une Deuxieme Offre Pour Greenwood Ca Peut Passer

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading