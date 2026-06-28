L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne

Le mercato de l'ASSE est relativement calme pour l'instant, mais les grandes manœuvres ne devraient pas tarder. Pour renforcer son attaque, les Verts pensent à Killian Corredor, qui évolue en Allemagne et plus précisément à Darmstadt.

La Voix des Verts. C'est le 1er juillet que les joueurs stéphanois ont rendez-vous pour la reprise . Et en dehors de l'entraîneur, puisque Philippe Montanier, a cédé sa place à Ian Cathro, il y aura très peu de têtes nouvelles dans le vestiaire mercredi prochain à l'heure de la reprise. Cependant, la cellule recrutement travaille dur afin d'apporter à l'entraîneur écossais des joueurs capables de faire remonter l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. C'est dans cet objectif que les Verts discuteraient actuellement avec l'entourage de Killian Corredor, afin de savoir si ce dernier serait tenté par un retour en France, et plus précisément à Saint-Étienne. Âgé de 25 ans, l'avant-centre formé à Rodez, passé par Toulouse, mais désormais sous contrat avec Darmstadt, cinquième du dernier championnat allemand de D2, pourrait venir renforcer l'attaque stéphanoise, confirme le compte spécialisé

L'ASSE veut faire revenir un spécialiste de la L2

Après une saison relativement modeste, puisqu'il n'a marqué que cinq buts avec le club allemand, Killian Corredor a un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Ian Cathro. « Killian Corredor est capable de jouer à gauche ou dans l’axe. Il vient de passer deux saisons en Allemagne. Il y a des discussions qui ont débuté il y a un peu plus d’une semaine et qui vont se poursuivre. Killian Corredor a encore deux ans de contrat avec Darmstadt, mais il souhaite quitter l’Allemagne et revenir en France. Mais attention, d’autres clubs sont également intéressés », prévient le responsable du compte X. Il est vrai qu'avec les départs probables de Stassin et de Davitashvili, l'AS Saint-Etienne a impérativement besoin de se renforcer sur le plan offensif. Selon Transfermarkt, la valeur de Corredor est estimée à 2,8 mllions d'euros.