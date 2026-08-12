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Rabiot et Maignan font scandale à Milan, ils n'ont rien volé

Serie A12 août , 15:30
parClaude Dautel
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Annoncés ce mercredi de retour à l'entraînement, Adrien Rabiot et Mike Maignan ne reviendront finalement que dimanche prochain. Certains supporters de l'AC Milan sont agacés, mais les deux joueurs avaient bien l'accord des dirigeants et surtout ils avaient besoin de couper aussi longtemps.
Tandis que la plupart des internationaux français, notamment ceux du Paris Saint-Germain, ont repris le chemin de l'entraînement lundi dernier, Adrien Rabiot et Mike Maignan retrouveront le chemin de Milanello que le 16 août. Du côté des Rossoneri, des fans estiment que les deux joueurs français ne font pas preuve d'un grand professionnalisme en reportant leur retour, puisque Rabiot et Maignan devaient initialement revenir ce mercredi après les vacances accordées dans la foulée du Mondial 2026. Au moment où le gardien de but tricolore est possiblement annoncé sur le départ d'ici la fin du mercato, cela débouche sur un grand débat du côté de Milan. Mais, pour Roberto Donadoni, ancienne légende de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, les deux joueurs français avaient besoin de cette coupure XXL et n'ont rien volé à personne.

Rabiot et Maignan avaient besoin de couper

Tandis que certains affirmaient en Italie qu'Adrien Rabiot et Mike Maignan n'étaient pas autorisés à rallonger ces vacances de quelques jours, Roberto Donadoni confirme que le board de l'AC Milan, et surtout Ruben Amorim, avaient donné le feu vert aux demi-finalistes du Mondial. Et l'ancien milieu de terrain estime même que cela rendra service au club milanais. « Il s’agit d’accords pris entre le club et les joueurs ayant participé à la Coupe du Monde. Je ne souhaite pas entrer dans la polémique, mais après le Mondial une pause est nécessaire car la fatigue mentale peut être plus importante que la fatigue physique. Bien gérés, quelques jours de repos supplémentaires et une réduction du nombre de séances d’entraînement peuvent être bénéfiques. À leur retour, ils devront obtenir des résultats significatifs sur le terrain », prévient Roberto Donadoni.

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…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

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Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

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La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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