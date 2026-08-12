OL : Athekame est arrivé, Lyon défie Fenerbahçe

Prêté par l'AC Milan, Zachary Athekame est arrivé ce mercredi dans la capitale des Gaules. L'OL souhaite pouvoir l'aligner contre Fenerbahçe et ce dossier est donc en priorité absolue.

Le temps presse si l'Olympique Lyonnais veut inscrire le jeune latéral droit milanais sur sa liste pour disputer le match aller du barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe mardi prochain en Turquie. C'est pour cela que les négociations se sont intensifiées avec le club de Serie A, et que Zachary Athekame a rejoint Lyon dès ce mercredi . Selon Olympique et Lyonnais, le défenseur suisse de 21 ans est dans les bureaux de l'OL depuis quelques heures, et il passe cet après-midi la traditionnelle visite médicale, ultime préalable à sa signature de son contrat d'un an sans option d'achat. L'OL et l'AC Milan étant tombés d'accord, tout cela devrait donc être très rapidement bouclé, et le défenseur arrivé l'an dernier à Milan en provenance des Young Boys pour 10 millions d'euros va donc rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca.

L'OL compte rapidement sur Zachary Athekame

L'Olympique Lyonnais ayant jusqu'à jeudi soir pour inscrire Zachary Athekame sur la liste envoyée à l'UEFA, il n'aura donc aucun problème. La signature du défenseur était une des priorités de Matthieu Louis-Jean, qui avait vu, comme tout le monde, que le secteur défensif rhodanien avait encore besoin d'être renforcé. Et les discussions ont vite permis d'aboutir à un accord avec l'AC Milan, qui souhaite que son jeune joueur ait du temps de jeu avant de revenir la saison prochaine. Là encore, l'exemple Endrick permet à l'Olympique Lyonnais de bénéficier de la confiance de gros clubs européens lors de ce mercato , même si l'OL n'abuse pas de la formule des joueurs prêtés contrairement à ce que faisait un club du Sud de la France.

Zachary Athekame sort d'une saison durant laquelle il n'a pas eu un temps de jeu énorme avec l'AC Milan (827 minutes en Serie A), alors qu'il était un titulaire indiscutable avec son club en Suisse. Il va donc devoir montrer sous le maillot de l'Olympique Lyonnais qu'il mérite la confiance placée en lui par le club italien..et par l'OL.