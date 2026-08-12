OL : Athekame est arrivé, Lyon défie Fenerbahçe

OL : Athekame est arrivé, Lyon défie Fenerbahçe

OL12 août , 16:00
parClaude Dautel
10
Ajouter comme source préférée sur Google
Prêté par l'AC Milan, Zachary Athekame est arrivé ce mercredi dans la capitale des Gaules. L'OL souhaite pouvoir l'aligner contre Fenerbahçe et ce dossier est donc en priorité absolue.
Le temps presse si l'Olympique Lyonnais veut inscrire le jeune latéral droit milanais sur sa liste pour disputer le match aller du barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe mardi prochain en Turquie. C'est pour cela que les négociations se sont intensifiées avec le club de Serie A, et que Zachary Athekame a rejoint Lyon dès ce mercredi. Selon Olympique et Lyonnais, le défenseur suisse de 21 ans est dans les bureaux de l'OL depuis quelques heures, et il passe cet après-midi la traditionnelle visite médicale, ultime préalable à sa signature de son contrat d'un an sans option d'achat. L'OL et l'AC Milan étant tombés d'accord, tout cela devrait donc être très rapidement bouclé, et le défenseur arrivé l'an dernier à Milan en provenance des Young Boys pour 10 millions d'euros va donc rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca.

L'OL compte rapidement sur Zachary Athekame

L'Olympique Lyonnais ayant jusqu'à jeudi soir pour inscrire Zachary Athekame sur la liste envoyée à l'UEFA, il n'aura donc aucun problème. La signature du défenseur était une des priorités de Matthieu Louis-Jean, qui avait vu, comme tout le monde, que le secteur défensif rhodanien avait encore besoin d'être renforcé. Et les discussions ont vite permis d'aboutir à un accord avec l'AC Milan, qui souhaite que son jeune joueur ait du temps de jeu avant de revenir la saison prochaine. Là encore, l'exemple Endrick permet à l'Olympique Lyonnais de bénéficier de la confiance de gros clubs européens lors de ce mercato, même si l'OL n'abuse pas de la formule des joueurs prêtés contrairement à ce que faisait un club du Sud de la France.
Zachary Athekame sort d'une saison durant laquelle il n'a pas eu un temps de jeu énorme avec l'AC Milan (827 minutes en Serie A), alors qu'il était un titulaire indiscutable avec son club en Suisse. Il va donc devoir montrer sous le maillot de l'Olympique Lyonnais qu'il mérite la confiance placée en lui par le club italien..et par l'OL.

Lire aussi

OL : Canal+ annonce une terrible nouvelle pour LyonOL : Canal+ annonce une terrible nouvelle pour Lyon
OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever LyonOL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon
Articles Recommandés
Lom Perd Encore 15 Me Mccourt Va Disjoncter
OM

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

Asse Les Encherent Montent Pour Lucas Stassin
ASSE

ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin

Psg Aston Villa Les Compositions 21h Sur Canal
PSG

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

Tv Psg Aston Villa A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
PSG

TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

12 août , 20:30
L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter
12 août , 20:00
ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin
12 août , 19:52
PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)
12 août , 19:37
TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12 août , 19:30
Un flop invendable, l’ASSE tente le pari
12 août , 19:00
L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien
12 août , 18:30
PSG : Ferran Torres c'est fait, l'officialisation programmée
12 août , 18:10
Fenerbahçe officialise la signature de Lukaku
12 août , 18:00
OL : Openda cache la misère selon ce consultant de RMC

Derniers commentaires

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

…Franchement ce match bof on l a deja gagné.. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

Fenerbahçe officialise la signature de Lukaku

Il a maigri ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading