Le PSG garde Chevalier, Luis Enrique est dégoûté

Sur le point de conclure le transfert de Zion Suzuki en provenance de Parme, le Paris Saint-Germain prévoit de prêter son futur gardien à la Juventus Turin. Ce n’est pourtant pas le souhait de l’entraîneur parisien Luis Enrique, plutôt favorable à un départ de Lucas Chevalier.

Le recrutement du Paris Saint-Germain s’accélère. Après les signatures des Français Maghnes Akliouche et Lucas Digne, le club de la capitale va tenter d’enchaîner avec celles de Ferran Torres, Mika Godts et Zion Suzuki. Le gardien de Parme sera bientôt transféré chez le double champion d’Europe après un investissement à 35 millions d’euros (bonus compris). Puis dans la foulée, l’international japonais a de grandes chances de partir en prêt à la Juventus Turin.

L’effectif de Luis Enrique ne peut pas encore accueillir le Parmesan pour le moment barré par Matvey Safonov et Lucas Chevalier, sans compter le jeune Alessandro Longoni, arrivé libre cet été après la fin de son contrat à l’AC Milan. Luis Enrique a pourtant proposé une solution pour mettre fin à cet embouteillage. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, séduit par le profil de Zion Suzuki, pousse tout simplement pour prêter un autre gardien. Selon La Gazzetta dello Sport, c’est Lucas Chevalier qui n’a pas les faveurs de l’Espagnol. L’ancien portier du LOSC n’a manifestement pas récupéré la confiance de son coach qui l’avait rétrogradé la saison dernière. Déçu de ses performances, le technicien serait désormais prêt à le pousser vers la sortie.

C’est évidemment un échec pour Luis Enrique, à l’origine de l’arrivée de Lucas Chevalier au détriment de Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Mais c’est surtout une énorme déception pour le Français qui espérait se relancer dans la capitale. Malgré la porte ouverte par ses dirigeants, le gardien recruté pour 40 millions d’euros leur a répondu qu’il souhaitait rester afin de lutter pour récupérer sa place. Autant dire que la tâche s’annonce difficile si Luis Enrique ne pense qu’à l’éjecter.