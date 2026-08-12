OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Après avoir obtenu sa place pour participer au barrage d'accession à la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais a reçu une nouvelle déconcertante. Les Gones, qui doivent affronter Fenerbahçe, voient leur adversaire se renforcer avec l'arrivée de Romelu Lukaku.

Largement dominateurs au Groupama Stadium, devant son public, face au Sparta Prague dans le cadre du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l' Olympique Lyonnais a renversé le score du match aller pour obtenir son billet pour participer au barrage d'accession à la C1.

En d'autres termes, les Gones ne sont plus qu'à deux matchs de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, si issue favorable il y a. Pour cela, il faudra se défaire de Fenerbahçe, avec là aussi le match retour à domicile. Une équipe turque particulièrement coriace, d'autant qu'elle va se renforcer avec l'arrivée d'une nouvelle star : Romelu Lukaku.

Lukaku à Fenerbahçe, c'est fait !

Poussé dehors par Naples après une saison ratée marquée par une grosse blessure et des différends avec sa hiérarchie, Romelu Lukaku a enfin trouvé une porte de sortie. Comme le relaye TuttoMercatoWeb, l'international belge est sur le point de signer à Fenerbahçe contre un chèque d'environ 7 millions d'euros. Et compte tenu de l'imminence de la fin du dossier, l'attaquant de 33 ans sera bel et bien disponible pour affronter l'Olympique Lyonnais lors de la double confrontation en barrage d'accession à la C1 qui commence mardi 18 août pour l'aller, et qui finit avec le retour le mercredi 28 août suivant.

Pour rappel, Fenerbahçe dispose déjà d'un effectif de stars : Mason Greenwood s'est engagé cet été et a rejoint d'autres gros noms du football européen, comme N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, ou encore Milan Skriniar et Nathan Aké pour composer la charnière centrale. Du très lourd attend donc l'OL.