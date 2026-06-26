ASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux Verts

Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?
Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?
Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !
La première place n'est pas forcément un cadeau.
Il est grave connu sur Football manager c'est une pépite dessus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading