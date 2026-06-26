ASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux Verts

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, Zuriko Davitashvili va quitter l’AS Saint-Etienne au mercato. Le départ du Géorgien ne fait plus aucun doute et pour le remplacer, les Verts ont une belle pioche à faire en Ligue 1.

« va partir », ce dernier ayant de nouveau exprimé sa volonté de rejoindre un club plus ambitieux. La direction de l’AS Saint-Etienne a quelques gros dossiers à gérer durant ce mercato estival. Le club forézien va notamment devoir gérer les envies d’ailleurs de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili . L’incertitude plane encore autour de l’avenir du buteur belge. En revanche, le départ de l’ailier géorgien ne fait quasiment aucun doute pour le site Peuple Vert. Nos confrères affirment que l’ancien Bordelaisce dernier ayant de nouveau exprimé sa volonté de rejoindre un club plus ambitieux.

La première mission de l’ASSE sur ce marché des transferts sera par conséquent de dénicher la perle rare au poste d’ailier gauche pour compenser la terrible perte de Davitashvili. Et parmi les idées publiées par Peuple Vert, l’une d’elle mène directement à Brest avec un joueur à relancer et disponible à moindre coût : Pathé Mboup. Auteur de 9 buts lors de son prêt à Pau en 2024-2025, il avait montré de belles qualités en Ligue 2 avant une saison plus difficile en Ligue 1 avec Brest. Seul petit problème éventuel pour les supporters, son passé lyonnais.

Mboup pour remplacer Davitashvili ?

« Un point à ne pas négliger : Mboup est passé par la réserve de l'OL. Dans le contexte supporter stéphanois, ça mérite d'être assumé. Sportivement, si Brest l'affiche à un prix raisonnable, c'est un profil intéressant pour une Ligue 2 où son physique ferait des dégâts » estime le média spécialisé. La question est maintenant de savoir si ce profil proposé à l’ASSE retiendra l’attention des dirigeants stéphanois et de leur nouvel entraîneur Ian Cathro.